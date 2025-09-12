디트로이트서 열린 콩그레스 행사 현지 인터뷰 친환경차와 자율주행차 비전도 밝혀

[헤럴드경제=김성우 기자] 미국을 방문 중인 정의선 현대자동차그룹 회장이 11일(현지시간) “구금됐던 한국인 근로자들이 안전하게 집으로 돌아가고 있다는 소식을 듣고 안도감을 느낀다”고 밝혔다.

정 회장은 디트로이트에서 열린 자사의 콩그레스에 참석한 자리에서 미국의 유력 매체 오토모티브뉴스와 만나 “그 사건에 대해 정말 걱정했다”고 말했다. 이어 “우리 정부와 미국 정부는 긴밀히 협력하고 있다”면서 “함께 더 나은 (비자) 제도를 만들길 원한다”고 강조했다.

그는 “이번 사태 이후에도 미국 시장에 더 많은 기여를 하겠다”면서 “미국은 현대차그룹에 가장 크고 중요한 시장이고, 매우 성숙한 고객 기반을 갖고 있다”고 밝혔다.

정 회장은 향후 친환경 자동차와 자율주행 자동차에 대한 비전도 전했다. 그는 “어린아이들 대부분이 ‘고래를 어떻게 보호할 수 있을까요, 이 환경을 어떻게 보호할 수 있을까요’라고 묻는다”면서 “우리가 더 나은 제품과 더 나은 무공해 제품을 보여줌으로써 이에 대한 답을 제시할 수 있을 것”이라고 전했다.

이어 “젊은이들은 더 많은 일을 하고 싶고, 더 창의적인 일을 하고 싶어 한다”며 “현대차그룹이 자율주행차 기술에 투자하고 있지만 실제 주행에서는 고려해야 할 변수가 너무 많아서 개발하기 쉽지 않다”고 전했다.

정 회장의 현대차그룹의 헤리티지와 관련 “고객들이 우리 회사를 자신의 삶을 돕는 진정한 친구로 기억하기를 바란다”고 강조했다.

한편 앞서 미국 이민당국은 조지아주에 있는 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 불법 체류 및 고용 단속을 이유 삼아 한국인 근로자 300여 명을 긴급 체포·구금한 바 있다.

현대차그룹의 자동차 계열사인 현대차 최고경영자(CE0)인 호세 무뇨스는 디트로이트 행사에서 이번 구금사태로 현대차와 LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 가동이 최소 2∼3개월 연기될 것이라고 밝힌 바 있다. 오토모티브뉴스는 “이번 구금 사태가 미국과의 오랜 협상 끝에 한국에서 수입되는 차량 관세를 25%에서 15%로 낮추기로 한 후 발생해 한국 사회에 큰 우려와 충격을 안겼다”고 보도했다.