전 지점에서 팝업·공연 등 진행

[헤럴드경제=전새날 기자] 롯데아울렛이 오는 28일까지 17일 동안 전 지점에서 가을맞이 페스티벌 ‘더 그랜드 카니발’을 진행한다.

롯데아울렛은 행사 기간 주말에 ‘올 데이 페스티벌’을 선보인다. 김해점(20∼21일), 기흥점(27∼28일)은 과녁 맞히기와 같은 게임 프로그램을 비롯해 저글링 등 서커스 공연을 준비했다.

프리미엄아울렛 의왕점에서는 글로벌 인기 IP(지식 재산권) ‘쿠키런’으로 유명한 데브시스터즈, 라이프스타일 아웃도어 브랜드 ‘노르디스크’와 협업해 ‘쿠키캠프’ 팝업스토어를 진행한다.

프리미엄아울렛 동부산점에서는 ‘캐치! 티니핑’과 협업해 어린이를 위한 ‘프린세스 티니핑 파티’를 연다. 초대형 하츄핑 풍선 포토존과 인형 탈 이벤트, 싱어롱 공연 등을 즐길 수 있다.

롯데아울렛 서울역점은 옛서울역(문화역서울 284) 준공 100주년을 맞아 커버낫, 리, 와키윌리 등 패션 브랜드 상품을 최대 70% 할인한다.

김현영 롯데아울렛마케팅 팀장은 “이번 행사는 가을을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별한 축제의 장을 마련하고자 기획했다”며 “인기 캐릭터 팝업과 다양한 페스티벌을 통해 차별화된 경험과 즐거움을 선사할 것”이라고 말했다.