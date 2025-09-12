[헤럴드경제=신현주 기자] 쿠팡이 정부와 손잡고 인공지능(AI) 기술 기반의 성장기업을 발굴해 ‘제2의 쿠팡’으로 키운다.

쿠팡은 12일 중소기업벤처기업부가 AI 유니콘 기업 육성을 위해 추진하는 ‘넥스트 유니콘 프로젝트’의 알파코리아소버린AI펀드(스케일업 AI융합분야)에 750억원을 투자한다고 밝혔다.

벤처캐피탈사 SBVA가 운영사로 참여하는 해당 펀드에는 쿠팡과 모태펀드가 750억원씩을 출자한다.이번 사업은 출자를 통해 1500억원 규모의 펀드를 조성한다. AI 기술 기반의 스타트업과 성장기업 14곳에 평균 100억원 이상씩을 투자한다.

쿠팡은 성장기업 육성을 위해 AI 노하우를 적극 활용하고 글로벌 시장 진출 지원 등을 통해 가치를 높이도록 가교역할을 맡는다고 설명했다.

쿠팡은 국내 1호 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 신생기업)으로 미국 뉴욕 증시에 성공적으로 상장했다. 올해 초 메타, 알파벳 등 글로벌 테크기업과 함께 미국 특허분석기업 ‘렉시스넥시스’가 선정한 글로벌 100대 혁신기업에 선정되기도 했다. AI기술 등 보유 기술특허는 지난해 말 기준 2100개다. 연구개발(R&D) 투자로 2019년 160개의 13배로 늘었다.

쿠팡은 앞으로 데이터센터 구축 등 물류와 고객서비스에 대한 투자 확대를 통해 AI 기술 기반의 혁신을 선도해 나갈 방침이라고 강조했다.

박대준 쿠팡 대표이사는 “이번 투자는 쿠팡이 우리나라 1호 유니콘 기업으로서 정부의 AI 3대 강국 실현 기조에 발맞춰 제2의 쿠팡을 육성하겠다는 의지가 반영된 것”이라며 “그간 축적된 AI 물류혁신 노하우를 바탕으로 AI 스타트업, 성장기업들이 유니콘으로 성장할 수 있도록 투자 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.