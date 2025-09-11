[헤럴드경제= 박영훈 기자] “배달 음식 어플 2개를 쓰는데, 1개의 1년 주문 금액이 4300만원 정도다. 식비로 한 달에 1000만원 정도 쓴다” (먹방 스타 쯔양)

“한 달 식비만 2000만원 가량 쓴다” (먹방 스타 히밥)

배달 음식 이용자들이 폭발적으로 늘고 있다. 주요 배달 플랫폼들이 지난달 역대 최대 사용자 수를 기록했다.

11일 모바일인덱스에 따르면 지난달 배달의민족, 쿠팡이츠, 땡겨요의 월간 사용자 수(MAU)가 역대 최대를 기록한 것으로 나타났다. MAU는 한 달에 한 번 이상 방문한 사용자 수를 의미한다. 애플리케이션(앱)의 활성도를 가늠할 수 있는 지표로 꼽힌다.

배달의민족의 지난달 MAU는 2306만명으로 역대 최대였던 전달에 이어 2300만명을 돌파했다. 쿠팡이츠의 지난달 MAU는 1174만명으로 역대 최대치를 기록했다. 땡겨요는 지난달 MAU 245만명, 지난 7월 238만명으로 역대 최대 기록을 연달아 경신했다.

무료 배달로 소비자 접근성이 낮아진 상황에서 배달의민족과 쿠팡이츠의 소액 주문 마케팅으로 인해 배달 주문이 급증한 것으로 분석된다. 배달의민족은 최소 주문 금액을 없앤 ‘한그릇’ 무료 배달을 신설했다. 쿠팡이츠 또한 최소 주문 금액을 없앤 ‘하나만 담아도 무료배달’ 서비스를 정식 도입했다.

배달의민족, 쿠팡이츠 등 배달앱 업체를 통해 음식을 파는 외식 브랜드 상당수가 매장보다 배달앱 가격을 더 비싸게 받는 ‘이중가격’을 운영, 배달 음식으로 인한 가계비 부담도 만만치 않을 것으로 보인다.

한국소비자단체협의회 조사 결과 후라이드 치킨 1마리와 양념치킨 1마리 등 총 2마리 주문 시 배달앱에서 주문하게 되면 매장 가격 대비 약 4000원을 더 지불하는 것으로 나타났다.

한편 음식 배달 플랫폼 이용자의 절반 이상이 2개 이상의 배달 앱을 동시에 쓰는 이른바 ‘멀티호밍’ 이용자인 것으로 조사됐다.

과학기술정보통신부가 음식 배달 플랫폼 이용자 2500명을 대상으로 조사한 결과 2개 이상의 플랫폼을 이용 중인 이용자는 전체의 55%를 차지했다. 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요 같은 주요 3개 배달 플랫폼을 모두 이용하는 경우도 15%에 달했다. 주문 건당 음식값은 2만8800원에 달했다.