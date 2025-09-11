[헤럴드경제=권제인 기자] KT가 불법 초소형 기지국과 연결됐던 1만9000여 명에 대해 유심(USIM) 교체를 지원한다. 통신사 이동을 원하는 고객에 대해선 위약금 면제를 전향적으로 검토할 계획이다.

11일 KT는 서울 KT 광화문 웨스트(West) 사옥에서 기자간담회를 열고 최근 발생한 소액결제 피해 관련해 KT의 대응 현황과 향후 계획을 밝혔다.

김영걸 KT 서비스로덕트본부장은 “국제이동가입자식별정보(IMSI) 유출 정황이 의심되는 5561명뿐만 아니라, 불법 초소형 기지국에 노출된 1만9000여 명에 대해서도 유심 교체를 진행할 계획”이라고 밝혔다.

이어 “1만9000여명에 대해서는 문자로 안내할 예정이고, KT 매장에 가면 즉시 확인할 수 있다”며 “가까운 KT 매장을 방문해 교체할 수 있고, 고객센터나 KT닷컴을 통해 택배 배송을 신청할 수도 있다”고 설명했다.

현재 KT가 보유한 USIM 수량은 100만개 이상으로, 충분한 교체 물량을 보유 중이라고 강조했다.

KT는 자체 조사 결과 불법 초소형 기지국 2곳에서 신호를 수신한 적 있는 1만9000여 명을 확인했다고 밝혔다. 이 중 5561명은 불법 초소형 기지국에 개인정보에 해당하는 IMSI를 보낸 것으로 나타났다.

IMSI 정보가 유출된 5561명에는 무단 소액결제 피해자로 KT가 집계한 278명이 포함된다. 1인당 피해액은 54만원으로 추산됐다. KT는 이날까지 소액결제에 대한 전수조사를 완료할 계획으로, 이 과정에서 피해자가 수십 명가량 증가할 수 있다고 밝혔다.

KT는 전 고객을 대상으로 한 위약금 면제도 전향적으로 검토할 계획이다. 김영걸 본부장은 “(선제적 위약금 면제)를 피해 보상 계획에 포함해 검토하겠다”며 “고객의 입장에서 전향적으로 고려하겠다”고 말했다.

휴대폰 소액결제를 위해선 IMSI 외에도 이름, 생년월일 등 추가 정보가 필요하다는 지적에 대해선 경찰 수사를 통해 밝혀질 것이라고 답변했다.

구재영 KT 네트워크기술본부장은 “모든 소액결제에서 이름, 생년월일을 입력해야 하는데 해당 정보는 초소형 기지국에서 유출될 수 없는 정보”라며 “경찰 수사를 통해 유출 경위가 밝혀지게 될 것”이라고 설명했다.

범죄에 사용된 불법 초소형 기지국은 기존 KT망에서 사용됐던 장비였을 것으로 추정된다. 구재영 본부장은 “초소형 기지국을 불법적으로 취득해 개조하거나, 특정 시스템을 활용해 초소형 기지국 일부를 떼서 옮겼을 것으로 추정하고 있다”며 “KT망에 연동된 점으로 미뤄볼떄 기존에 연동된 적 있었던 장비였을 것으로 추정한다”고 언급했다.

다만, KT는 불법 기기 변경이나 복제폰 정황은 발견되지 않았다고 선을 그었다. 구재영 본부장은 “복제폰을 만들기 위해선 홈가입자서버(HSS) 시스템 등을 해킹해야 한다”며 “정부 합동조사를 포함해 면밀히 살핀 결과 서버 해킹 정황은 확인하지 못했다”고 해명했다.