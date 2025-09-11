연준 금리인하 기대, 11만3993불 현물ETF 3일째 순유입, 지속불확실

비트코인 가격이 미국 생산자물가지수(PPI) 하락에 2%대 상승하고 있다. 현물 상장지수펀드(ETF)로도 3거래일째 기관 중심 자금이 유입되고 있다.

11일 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 오전 7시18분 기준 2.18% 오른 11만3993달러를 나타냈다. 전날 오후 10시50분께 11만4273달러를 나타내며 최근 일주일 새 가장 높은 가격을 형성하기도 했다.

이더리움은 0.9% 상승한 4350달러, 리플은 1.08% 오른 2.98달러를 기록했다. 솔라나는 3.46% 오른 223.57달러에 거래됐다. 가상자산 전체 시가총액은 1.85% 상승한 3조9400억달러로 집계됐다.

이날 상승은 지난달 미 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 하락한 영향으로 풀이된다. 미 노동부가 이날 발표한 8월 PPI는 전월 대비 0.1% 하락하며 0.3% 상승을 예상한 다우존스 집계 전문가 전망을 크게 밑돌았다.

전년 동기 대비 상승률은 2.6%로 역시 전문가 전망치(3.3%)를 하회했다. 이에 따라 오는 16∼17일(현지시간) 열리는 공개시장위원회 정례회의에서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 인하할 것이라는 전망이 힘을 얻게 됐다.

미국에 상장된 11개 비트코인 현물 ETF로도 최근 3거래일(8~10일)째 자금이 순유입됐다.

이 기간 총 4억1380만달러가 들어왔다. 직전 2거래일(4~5일) 순매도세를 나타내며 총 3억8300만달러가 유출됐던 흐름을 끊어냈다. 9개 이더리움 현물 ETF로도 6거래일(8월29일~9월8일)까지 이어진 순매도세가 멈추고 최근 2거래일(9~10일) 6080달러가 들어왔다.

코인 전문 매체 코인데스크는 “최근 가상자산 시장은 연이은 호재에도 긍정적으로 반응하지 않았다”며 “(PPI 하락에 따른) 상승세 지속 여부는 불확실하다”고 분석했다. 유동현 기자