서울역 인근 용산구 동자동 이전 노숙인·쪽방주민·행려자 등 발길 38년동안 도시빈민 77만명 치료 고영초 원장 “자립 의지도 심어줘”

“간기능이 많이 나빠 보입니다. 큰 병으로 입원한 적 있으세요? 당뇨가 있으시네요. 술 말고 영양가 있는 음식 드세요.”

지난 2일 서울역 인근 서울 용산구 동자동 요셉의원 진료실. 진료를 보는 의사의 손이 바삐 움직였다. 그는 차분하게 환자의 대답을 놓치지 않고 메모했다. 딱딱하게 부어오른 환자의 발목을 맨손으로 만져보며 통증의 정도를 묻기도 했다.

1층 20개 남짓한 대기석 의자에는 진료받으러 찾아온 환자들로 빈자리가 없었다. 고령의 환자, 부축을 받고 다리를 절뚝거리며 온 환자, 피부에 시커멓게 발진이 올라온 피부병 환자, 앞니가 모두 빠져 식사를 하지 못했다는 치과 진료 환자 등 다양한 증상을 호소하는 사람들로 만원을 이뤘다. 외국인 환자들도 보였다.

여느 병원의 풍경과 다르지 않지만, 요셉의원은 환자에게 진료비와 약값을 한 푼도 받지 않는다. 이곳에 오는 환자는 주로 노숙인, 쪽방주민, 미등록 외국인 노동자, 행려자 등 일반 병원의 문턱을 쉽게 넘지 못하는 이들이다.

요셉의원은 1987년부터 38년 동안 가난으로 돌봄에서 소외된 도시빈민에게 무료 진료를 이어오고 있는 자선의료기관이다. 40여년간 이곳을 다녀간 환자만 70만명이 넘는다.

고(故) 선우경식(1945~2008) 원장이 설립한 요셉의원은 내과, 외과, 신경외과, 피부과, 치과 등 15개 진료과를 운영하고 있다. 상주하는 의사는 고영초 원장이 유일하지만 130명의 의사들이 기꺼이 시간과 에너지를 쏟아 무료로 진료 봉사를 한다. 일반 봉사자 700여 명, 정기 후원자 5500여 명도 병원 운영에 큰 보탬이 된다. 요셉의원은 의사, 방문 간호사, 사회복지사가 한 팀을 이뤄 동자동, 서울 종로구 돈의동 등 쪽방촌 방문진료도 벌일 계획이다.

이곳을 처음 오는 환자는 1층에서 사회복지사에게 상담을 받는다. 단순히 아픈 증상만을 보는 것이 아니라 거주지, 소득, 직업 등 환자의 삶 전체를 이해하기 위한 조사를 한다. 진료뿐만 아니라 복지 관점에서 사회로부터 도움을 받을 수 있는 방법을 함께 고민하기 위함이다.

치과 진료를 보려고 서울 구로구에서 왔다는 한영숙(60) 씨는 치아 상태가 좋지 않아 발음이 샜다. 한씨는 “잇몸이 내려앉아 음식을 씹지 못해 늘 삼켜왔다”며 “(기초생활) 수급자라 비용 부담 때문에 치료받을 엄두를 못 냈는데 통증을 더는 참지 못해 방법을 찾다 오늘 처음 이곳을 찾았다”고 말했다.

오른쪽 팔에 마비가 와 병원을 찾았다는 A(59) 씨는 “어머니가 돌아가신 뒤. 극심한 스트레스와 생활고까지 겹쳐 뇌경색이 왔다”며 “이런 병원이 서울에 있다는 게 믿기지 않는다. 언젠가는 이곳에 기부도 하고 은혜를 갚고 싶다”고 말했다.

현모(61) 씨는‘허리협착증’이 심해 병원을 찾았다고 했다. 그는 “발이 시려서 잠을 못 자겠고 통풍인지 동상인지 알 수가 없어 힘들었는데 원장님을 만나 희망이 열린 것 같다”고 말했다.

건국대병원 교수 직을 마치고 2023년부터 요셉의원 다섯 번째 원장을 맡고 있는 고영초(72·신경외과 전문의) 원장은 이곳의 유일한 상주 의사다. 지난해 아산사회복지재단으로부터 제36회 아산상 의료봉사상을 받았고 상금 2억원 가운데 1억5000만원을 요셉의원에 기부했다.

고 원장은 서울 관악구 신림동 달동네와 영등포 쪽방촌에서 40여 년간 의료봉사를 이어오며 ‘영등포의 슈바이처’로 불려왔다. 천주교 가정에서 자라 한때 신부를 꿈꿨지만 의과대학에 진학하며 의사의 길을 택했다.

그는 서울대 의대 본과 1학년 때 처음 요셉의원과 인연을 맺었다. 당시 병원을 이끌던 선우 원장이 환자를 씻기고 음식을 대접하는 등 한결 같은 친절함을 보여주는 모습을 지켜보며 큰 감명을 받았다고 한다.

고 원장은 “그때가 추운 겨울이었는데 쪽방촌 주민들에게 내복을 나눠주던 날이 있었다. 준비한 내복이 다 떨어지자 선우 원장이 잠시 기다리라더니 자기 내복을 벗어 건넸다. 사람을 대하는 진심과 배려심을 그때 배웠다”고 회고했다.

이어 “도움을 청할 길조차 없는 이들에게 의료 서비스를 제공하는 것이 요셉의원의 역할”이라며 “진료뿐 아니라 사회인으로 자립할 수 있는 의지도 심어주고 싶다. 알코올 중독자에게는 금주를 돕고 만성질환자에게는 복약 지도를 하면서 앞으로 더 많은 환자를 보살피고 싶다”고 덧붙였다.

김도윤 기자