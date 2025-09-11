이달 15일부터 11월 14일까지

[헤럴드경제=유동현 기자] DB증권은 해외옵션 매수시 수수료를 돌려주는 ‘해외옵션 매수 매일 터지는 불꽃축제 이벤트’를 개최한다고 11일 밝혔다.

이벤트는 오는 15일부터 11월 14일까지 진행된다. 총 경품 2450만원 규모다. 이벤트를 신청한 해외선물옵션 전 고객을 대상으로 이벤트 기간 동안 CME거래소의 전체 옵션 상품에 대해 만기일 포함 만기일 직전 3영업일(총 4영업일)까지의 매수 거래로 발생한 수수료를 고객별 300만원 한도로 페이백 한다. 신규상장된 현금결제 CME 천연가스옵션(ONGE) 상품을 총 1계약 이상 거래한 경우 선착순 50명까지 백화점 상품권 3만원을 제공한다.

또 2000만원 이상 순입금 후 금액별 최소 계약 수 이상 거래 시 순입금 금액에 따라 5만원부터 30만원까지 백화점 상품권을 증정한다.

모든 이벤트는 중복 수상이 가능하며 이벤트 경품 대상자가 되기 위해서는 이벤트 기간 내에 참가신청을 반드시 완료해야 한다.