[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양시는 ‘제7회 안양시 청년상’ 수상자 5명을 확정했다고 11일 밝혔다.

올해 수상자는 ▷산업경제 부문(공동수상) 김영진 ㈜린온컴퍼니 대표(31)・윤소연 퍼클 대표(37) ▷사회복지봉사 부문 장대연 한경국립대 조교수(37) ▷문화예술체육 부문 조규원 안양시청 직장운동부 육상코치(34) ▷미래혁신 부문 우수지 비엔에스컴퍼니 대표(28) 등이다.

김영진 대표는 디지털 기반 창업 솔루션을 개발・제공하는 기업인 ㈜린온컴퍼니를 운영하며, 매년 1,000명 규모의 창업가 양성 교육을 운영하고 청년 일자리를 창출하는 등 지역 창업 생태계 조성과 청년 자립기반 마련에 기여했다.

윤소연 대표는 브랜드 마케팅 및 전략 컨설팅 기업 ‘퍼클’을 10년 이상 운영하며 청년 창업기업의 성장을 지원했으며, 안양산업진흥원과의 협업을 통해 지역 내 유망 스타트업의 브랜드 론칭, 정부지원사업 컨설팅 등을 통해 지역경제 활성화에 기여했다.

장대연 조교수는 어려운 환경을 극복하고 현재 한경국립대에서 사회복지학을 가르치는 조교수가 되고, 무료 멘토링과 진로특강 등 봉사활동을 통해 청년들에게 귀감이 되고 있다. 또 장애아동과 가정폭력 피해자 등 사회적 취약계층을 위한 심리상담과 회복지원 활동을 하여 지역사회 복지 증진에 기여해왔다.

조규원 코치는 안양시청 직장운동부 육상선수로 활약하며 각종 국제 및 전국대회에서 우수한 성적으로 시의 위상을 높였으며, 현재는 지도자로서 선수 육성과 재능기부 활동을 통해 육상 저변 확대에 힘쓰고 있다.

우수지 대표는 1인 기업인 비엔에스컴퍼니를 설립해 인공지능(AI)을 활용한 심리 불안 환자용 게임형 앱 개발로 우수성을 인정받았으며, 청년정책조정위원회 위원 및 청년정책서포터즈, 안양청년축제기획단 활동 등 다양한 청년 활동에 주도적으로 참여해 청년 네트워크 활성화와 시 청년정책 발전에 기여했다.

안양시 청년상은 전국 최초로 청년상 조례가 제정된 지난 2019년부터 사회 각 분야에서 근면 성실한 자세와 모범적인 생활로 지역사회 및 청년정책 발전에 귀감이 되는 청년을 발굴해 수여하는 상으로, 산업경제 부문의 경우 안양시 내 직장에서 2년 이상 재직하거나 2년 이상 중소기업을 운영 중인 청년을, 그 외 부문은 2년 이상 안양시에 거주한 청년을 대상으로 한다.

시는 오는 20일 평촌중앙공원에서 열리는 ‘안양청년의날’ 기념식에서 시상식을 진행할 예정이다.

최대호 안양시장은 “청년상 수상자들은 안양의 자랑이자 우리 사회의 든든한 희망”이라며 “청년들이 더 큰 꿈을 펼칠 수 있도록 시가 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.