[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도와 경기도시장상권진흥원은 지난 9일 접수 마감된 ‘2025년 경영환경 개선사업’ 2차 600개사 모집에 총 3,805개소가 지원, 경쟁률 6.3 대 1을 기록했다고 11일 밝혔다.

‘경영환경 개선사업’은 내부 인테리어 개선, 간판 교체, 판로 개척 등이 필요한 소상공인을 지원해 원활한 경영 안정을 돕는 사업이다. 지난 3월 1차 모집에 약 8500여 개소가 지원한 데 더해 2차 모집에서도 3800여 개소가 몰리며 경상원 대표 지원사업으로 자리매김했다.

특히 이번 2차 모집에서는 전체 건수 중 약 98%인 3730건이 경상원 소상공인 종합지원 플랫폼 ‘경기바로’를 통해 접수돼 온라인 신청 편의성이 높은 지원율에 한몫한 것으로 나타났다.

경상원 김민철 원장은 “경영환경 개선사업은 매출에 큰 영향을 주는 인테리어, 간판 교체 등 환경 부분을 지원하는 만큼 소상공인의 만족도가 높은 편이다”라며 “앞으로도 소상공인들이 체감할 수 있는 사업으로 경제 위기 극복에 적극 협조하겠다”라고 말했다.

한편 ‘경영환경 개선사업’은▷점포환경개선(간판·내부 인테리어 등) ▷간판 및 입식테이블 교체 ▷시스템개선(POS, 배리어프리 키오스크, 스마트 CCTV 등) ▷판로개척(온·오프라인 판로, 지식 재산권 출원·등록 등) 등을 지원하는 사업으로, 정량평가 100%로 심사·선정한다. 이번 2차 사업에서는 사회적 취약 계층의 수혜 확대를 위해 장애인과 기초생활수급자 대상 가점을 기존 1점에서 3점으로 상향해 심사한다.

최종 선정 결과는 9월 중 개별 문자로 안내된다.