[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 전국 최초로 다자녀 양육 가구 대상으로 재산세(본세)를 전액 감면한다고 11일 밝혔다.

이번 감면 제도는 ‘서울특별시 동작구 구세 감면 조례’ 개정안이 공포되는 오는 18일 시행된다.

감면 대상은 과세 기준일(6월 1일) 현재 ▷동작구에 주민등록을 두고 ▷미성년 자녀 3명 이상을 양육하는 ▷관내 시가표준액 9억 원 이하의 1세대 1주택을 소유한 가구다. 대상 가구는 2025년부터 2026년까지 한시적으로 재산세(본세) 전액 면제 혜택을 받을 수 있다. 2025년 재산세를 납부한 세대에 대해서는 10월중 환급 절차가 진행된다.

구는 이번 조치로 관내 다자녀 가구가 2년간 약 1억4400만원의 세제 혜택을 받을 것으로 전망한다.

박일하 동작구청장은 “전국 최초로 시행하는 ‘다자녀 가구 재산세 감면 제도’가 해당 가정의 양육 부담을 덜고 생활 안정에도 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 ‘아이 낳아 기르기 좋은 동작구’를 만들기 위해 구민에게 실질적인 도움이 되는 정책을 지속 발굴하겠다”고 말했다.