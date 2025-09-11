[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구(구청장 이수희·사진)는 추석 명절을 맞아 80억원 규모의 강동사랑상품권을 7% 할인 판매한다. 판매는 17일 오후 3시부터 시작된다.

이번 추석맞이 상품권은 할인율이 기존 5%에서 7%로 확대됐다. 상품권은 모바일 상품권 형태로 발행되며, 본인 명의 휴대전화에 지정된 전용앱(서울Pay+)을 설치해 회원가입 후 구매할 수 있다.

거주 지역과 관계없이 누구나 1인당 50만 원 한도 내에서 7% 할인된 금액으로 구매할 수 있다. 1인당 보유 한도는 150만 원이다. 유효기간은 상품권 구매일로부터 5년으로, 기간 내 미사용 시 사용 또는 환불이 불가하다.

소비자는 상품권 결제 시 30%의 소득공제 혜택을 받을 수 있고, 가맹점은 결제 수수료가 없다.

이수희 강동구청장은 “이번 상품권 발행이 추석 명절을 준비하는 가정의 부담을 덜고, 소상공인의 매출 증대에도 도움이 되길 바란다”라며, “앞으로도 소상공인 지원 및 지역경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.