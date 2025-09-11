[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)는 방이1동 주민센터에서 운영하는 주민 강사 ‘원데이 클래스’가 주민들의 호응을 받고 있다고 11일 밝혔다.

방이1동 ‘원데이 클래스’는 전문성과 풍부한 경험을 가진 지역 주민이 강사로 참여해 자신의 재능을 이웃과 나누는 주민주도 체험형 교육 프로그램이다. 구는 주민 간 화합과 소통을 도모하는 취지에서 송파구 주민이라면 누구나 쉽게 배우고 즐길 수 있는 일일 특강을 마련했다.

지난 8월 29일부터 시작된 특강은 다양한 분야의 고수와 학습자들로 금세 정원이 마감될 만큼 인기를 끌고 있으며, 오는 23일까지 주 1회씩 진행될 예정이다.

강좌는 ▷MBTI 및 지문검사 ▷커피퇴비 만들기 ▷떡 컵케이크 만들기 ▷양배추물김치 만들기 ▷친환경 샴푸바 만들기 ▷행복을 그리는 민화 등 다양하고 흥미로운 주제로 구성했다.

지난 1회차 ‘MBTI 및 지문검사’ 강좌는 IB 다중지능연구소 선임연구원인 주민강사가 강의를 진행했다.

서강석 송파구청장은 “시간적 제약으로 지속적 프로그램 수강이 어려운 주민들이 일일특강을 통해 자기 계발과 배움의 즐거움을 누렸으면 좋겠다”며, “앞으로도 동주민센터가 주민과 지역이 함께 성장하는 평생학습센터의 역할을 할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.