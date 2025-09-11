[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진)가 하반기 ‘투명페트병 유가보상제’ 사업 에코투모로우(Eco tomorrow)를 9월부터 재개한다.

‘에코투모로우’ 유가보상제 사업은 주민이 투명페트병이나 종이팩 등 재활용품을 모아오면 종량제봉투로 교환해주는 사업이다. 주민 주도의 ‘자원순환동아리’가 중심이 되어 진행해오고 있다.

올해 상반기에만 주민 1만3121명이 참여했다. 투명페트병 33톤(약 78만 개)을 수거해 재생원료로 활용했다. 이는 지난해 대비 주민 참여율 63%, 투명페트병 수거량은 5% 증가한 수치다.

특히 구는 하반기 투명페트병과 더불어 종이팩 유가보상제를 새롭게 도입했다.또한, 사업을 이끄는 자원순환동아리 회원들을 대상으로 현대화된 투명페트병 자원순환시설 견학을 견학하여 자원순환 역량을 강화하는 등 보다 내실있게 사업을 추진할 계획이다.

유가보상제 사업은 오는 9월부터 재개되며, 관내 21개 동 주민센터에서 운영된다.

‘투명페트병’은 매주 목요일 오후 2시~오후 4시에 25개(2ℓ의 경우 10개), ‘종이팩(우유팩 등)’은 매월 첫째 주 목요일 1kg 이상을 가져오면 종량제봉투(1매)로 교환 가능하다.

박준희 구청장은 “주민들의 적극적인 참여 덕분에 매년 자원순환동아리 활동이 내실화되어 좋은 성과를 내고 있다”라며, “앞으로도 주민들과 함께하는 쓰레기 감량과 재활용 실천이 자리잡을 수 있도록 다양한 정책을 지속 추진하겠다”라고 말했다.