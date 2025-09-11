[헤럴드경제=함영훈 기자] 미국 공권력의 배은망덕 이해할수 없는 행동으로 한국민들이 크게 서운해하고 있지만, 미국관광청은 끊임없이 한국민에게 대해 구애의 손길을 뻗고 있다.

미국관광청은 11일 연말연시에 미국 전역에서 진행될 볼거리 행사를 소개했다. 뉴욕의 상징인 ‘로케츠(Rockettes)’ 100주년 공연부터 알래스카의 ‘빛의 축제’, 크리스마스 마켓과 메노라(Menorah) 점등식까지, 도시마다 개성과 문화가 어우러진 다채로운 행사가 펼쳐진다. 미국에도 오로라가 화려하게 춤을 춘다.

▶동부 해안의 대표 축제

펜실베이니아주 밸리 포지(Valley Forge)에서는 하누카(Hanukkah)를 기념하는 두 차례의 메노라 점등식이 열린다. 서버번 스퀘어(Suburban Square)의 스테이션 플라자에서는 지역 주민들이 잔디 광장에 모여 전통 점등 의식을 함께하며, 따뜻한 애플 사이더를 나누고 드레이델(Dreidel) 만들기와 수공예 프로그램을 즐길 수 있다. 또 다른 점등식은 12월 26일 랜즈데일(Lansdale) 레일로드 플라자에서 진행되며, 음악과 공예 활동, 달콤한 도넛과 핫 초콜릿이 어우러져 하누카의 마지막 밤을 장식한다.

워싱턴 D.C.의 하누카는 백악관의 엘립스(White House Ellipse)에 세워진 세계 최대 규모의 메노라 점등식으로 막을 연다. 행사 현장에서는 라트케(Latkes, 감자 전)와 도넛, 드레이델 등이 제공되며, 8일 동안 매일 한 개씩 새로운 초가 밝혀지며 축제가 이어진다.

버지니아주 알렉산드리아(Alexandria)에서는 12월 첫째 주 토요일에 ‘제54회 알렉산드리아 스코티시 크리스마스 워크 퍼레이드(Alexandria Scottish Christmas Walk Parade)’가 개최된다. 타탄 의상을 입은 행진단과 백파이프 선율이 어우러져 특별한 장관을 연출한다. 이어지는 ‘제25회 알렉산드리아 홀리데이 보트 퍼레이드 오브 라이츠(Alexandria Holiday Boat Parade of Lights)’에서는 화려한 조명을 두른 선박들이 포토맥강(Potomac River)을 수놓으며 환상적인 겨울밤을 완성한다.

매사추세츠주 낸터킷(Nantucket)에서는 12월 5일부터 7일까지 ‘크리스마스 스트롤(Christmas Stroll)’이 진행된다. 역사적인 다운타운이 화려한 장식과 수백 그루의 크리스마스트리로 꾸며져 동화 같은 풍경을 만든다.

뉴욕에서는 미국에서 가장 사랑받는 연말 공연 ‘라디오시티 로케츠 크리스마스 스펙태큘러(Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes)’가 2025년 11월 6일부터 2026년 1월 4일까지 라디오 시티 뮤직홀(Radio City Music Hall)에서 열린다. 올해는 로케츠 창단 100주년을 맞아 더욱 특별한 공연을 선사한다. 또한 11월 23일부터 12월 28일까지 퍼렐만 공연예술센터(Perelman Performing Arts Center)에서는 고전 명작 ‘크리스마스 캐럴(A Christmas Carol)’을 선보인다.

노스캐롤라이나주 애슈빌(Asheville)의 옴니 그로브 파크 인 앤 스파(Omni Grove Park Inn & Spa)에서는 11월 17일부터 ‘내셔널 진저브레드 하우스 대회(National Gingerbread House Competition)’가 열린다. 허리케인 ‘헬렌’의 여파를 딛고 돌아오는 올해 행사는 더욱 특별한 의미를 지니며, 출품작들은 11월 18일부터 2026년 1월 4일까지 전시된다.

메릴랜드주 알레게니 카운티(Allegany County)의 프로스트버그(Frostburg)에서는 12월 6일 연례행사 ‘스토리북 홀리데이(Storybook Holiday)’가 진행된다. 엘프 올림픽(Elf Olympics), 어린이 체험 프로그램, 크리스마스 마켓, 초청 아동문학 작가와의 만남 등 다채로운 프로그램이 마련되고, 잭 프로스트(Jack Frost)가 이끄는 퍼레이드와 마을 전체의 눈싸움으로 대미를 장식한다.

▶중서부에서 펼쳐지는 겨울의 마법

미시간주의 프랑켄머스(Frankenmuth)는 ‘미국의 작은 바이에른(Michigan’s Little Bavaria)’으로 불리며, 연말이면 도시 전체가 크리스마스 분위기로 변신한다. 환상적인 조명 전시와 산타와의 만남, 다양한 문화 체험이 스노 글로브 같은 겨울 풍경을 연출한다.

위스콘신주에서는 ‘산타 사이클 램페이지(Santa Cycle Rampage)’가 열려 산타 복장의 라이더들이 밀워키(Milwaukee)와 매디슨(Madison) 거리를 누비며 활기찬 퍼레이드를 이어간다.

오클라호마시티(Oklahoma City)의 콜코드 호텔(Colcord Hotel)은 올해 연말, 3층 창고 공간을 팝업 스피크이지 라운지 ‘대셔스 덴(Dasher’s Den)’으로 꾸민다. 체크인 후 제공되는 특별한 열쇠로 입장할 수 있으며, 계절 한정 칵테일과 디저트, 아늑한 분위기를 제공한다.

미주리주 캔자스시티(Kansas City)에서는 11월 28일부터 12월 21일까지 ‘제2회 홀마크 크리스마스 익스피리언스(Hallmark Christmas Experience)’가 열린다. 크리스마스 마켓, 다양한 먹거리, 낭만적인 아이스 스케이팅 링크, 매일 점등되는 약 30m 높이의 시가지 크리스마스트리, 카드 작성·선물 포장 스테이션, 조명 산책로, 포토존 등 풍성한 즐길 거리가 마련되며, 주말마다 영화 마라톤 상영과 신작 개봉, 홀마크 스타들의 특별 출연도 예정되어 있다.

▶반짝이는 남동부의 홀리데이 시즌

플로리다주 잭슨빌 비치(Jacksonville Beach)의 씨워크 파빌리온(Seawalk Pavilion)에서는 2013년부터 지역 대표 행사로 자리잡은 ‘덱 더 체어스(Deck the Chairs)’가 열린다. 매년 지역 주민과 후원 단체들이 참여해 40개 이상의 미국 적십자사 안전요원 의자를 크리스마스트리, 빨간 리본, 산타클로스와 미세스 클로스, 조명, 선물 상자 등으로 화려하게 장식한다. 가족 친화적 무료 행사다.

사우스캐롤라이나주 펜들턴(Pendleton)의 ‘펜들턴 크리스트킨들 마켓(Pendleton Christkindlmarkt)’은 13세기 독일 전통 장터를 본뜬 행사로, 매년 11월 말부터 12월 둘째 주까지 매주 금·토요일 저녁 ‘빌리지 그린(Village Green)’에서 열린다. 입장료 없이 전 세대가 함께 어울릴 수 있어 ‘연말의 숨은 명소’로 알려졌다.

플로리다주 새러소타(Sarasota)에서는 매년 자정 무렵 ‘새해 전야 파인애플 드롭(New Year’s Eve Pineapple Drop)’과 불꽃놀이가 새해의 서막을 연다. 메인 스트리트(Main Street) 일대에는 놀이기구, 라이브 공연 무대, 다채로운 미식과 주류 부스가 들어서 관람객들에게 풍성한 즐길 거리를 제공한다.

테네시주 내슈빌(Nashville)에서는 잭 다니엘(Jack Daniel’s)의 ‘뉴 이어스 이브 라이브: 내슈빌의 빅 배시(New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash)’가 열리며, 시그니처 프로그램 ‘뮤직 노트 드롭(Music Note Drop)’과 장대한 불꽃놀이가 어우러져 수십만 명이 함께 새해를 맞는다. 장소는 바이센테니얼 캐피톨 몰 주립공원(Bicentennial Capitol Mall State Park)이다.

켄터키주 볼링그린(Bowling Green)의 ‘순록 농장(Reindeer Farm)’은 실제 순록을 만나 먹이를 주고, 따뜻한 코코아를 마시며 산타에게 편지를 쓰는 등 가족 중심의 체험을 제공한다. 운이 좋으면 산타클로스와 미세스 클로스를 직접 만날 수도 있다.

▶태평양 북서부에서 만나는 따뜻한 연말의 정취

워싱턴주 시애틀의 발라드(Ballard)에서는 ‘윈터 페스트: 노르딕 크리스마스 셀러브레이션(Julefest: A Nordic Christmas Celebration)’이 올해로 48회를 맞는다. 장인 수공예품과 스칸디나비아 의류, 전통 음식으로 가득한 노르딕 마켓이 조성된다. 동시에 ‘시애틀 크리스마스 마켓(Seattle Christmas Market)’도 열려 축제 열기를 더한다. 11월 20일부터 12월 24일까지 5주간 시애틀 센터(Seattle Center)는 축제의 흥취로 들썩이고, 도시의 상징 ‘스페이스 니들(Space Needle)’ 아래 연말 분위기가 한층 고조된다.

오리건주 포틀랜드에서는 1954년부터 이어져 온 크리스마스 전통 행사 ‘포틀랜드 크리스마스 쉽스(Portland Christmas Ships)’가 매년 12월 15일간 컬럼비아강(Columbia River)과 윌라멧강(Willamette River) 위를 수놓는 화려한 선박 퍼레이드를 선보인다. 수천 명의 주민과 방문객들이 강둑을 따라 반짝이는 선박을 관람한다.

▶남서부에서 느끼는 연말 축제의 열기

캘리포니아주 패서디나(Pasadena)의 전설적인 ‘토너먼트 오브 로즈 퍼레이드(Tournament of Roses Parade)’는 새해 첫날 콜로라도 대로(Colorado Blvd.)를 따라 약 5.5마일 구간에서 이어진다. 정교하게 장식된 꽃차들이 거리를 화려하게 수놓고, 퍼레이드 직후에는 미국에서 가장 규모가 큰 대학 풋볼 경기 중 하나인 ‘로즈 볼(Rose Bowl)’이 진행된다.

애리조나주 챈들러(Chandler)에서는 1957년부터 이어져 온 ‘텀블위드 트리 라이팅 세리머니(Tumbleweed Tree Lighting Ceremony)’가 12월 6일 열린다. 높이 약 10m, 너비 6m의 철골 구조물 위에 약 1,200개의 텀블위드와 페인트·방염제·반짝이를 사용해 만든 독특한 ‘홀리데이 트리(Holiday Tree)’가 1,200여 개의 LED 조명으로 찬란하게 빛난다.

뉴멕시코주 라스크루시스(Las Cruces)에서는 ‘새해 전야 칠리 드롭(New Year’s Eve Chile Drop)’이 열린다. 자정이 되면 다운타운 상공에서 높이 약 5m의 빛나는 칠리 페퍼가 내려오며, 그 색상은 현지 주민과 방문객의 투표로 정한다. 뉴멕시코의 대표 질문 “레드 오어 그린?(Red or Green?)”에서 착안한 퍼포먼스로, 지역 고유의 요리 전통을 색다르게 체험할 수 있다.

콜로라도주 브레켄리지(Breckenridge)에서는 12월 18일부터 20일까지 ‘제62회 울러 페스트(Ullr Fest)’가 열린다. 북유럽 눈의 신 ‘울러’를 기리는 축제로, 참가자들이 바이킹 투구를 쓰고 퍼레이드에 나서며 세계에서 가장 긴 비공식 ‘샷스키(Shotski)’에 도전하는 등 다채로운 프로그램으로 스키 시즌의 개막을 기념한다.

▶본토 너머에서 만나는 축제의 향연

푸에르토리코의 ‘라 나비다드(La Navidad)’는 11월부터 1월 중순까지 약 45일간 이어진다. 크리스마스이브 가족 만찬 ‘노체부에나(Nochebuena)’를 시작으로 12월 31일 신년 전야제 ‘노체비에하(Nochevieja)’, 1월 6일 ‘주현절(Día de Reyes, Three Kings Day)’로 이어진다. 공식적인 크리스마스가 끝난 뒤에도 2주간 ‘옥타비타스(Octavitas)’가 더해져, 세계에서 가장 길고 즐거운 연휴 축제로 손꼽힌다.

하와이에서는 ‘카나칼로카(Kanakaloka)’라 불리는 산타가 하와이안 셔츠와 빨간 수영 반바지 차림으로, 전통 썰매 대신 새빨간 아웃리거 카누(outrigger canoe)를 타고 아이들을 만난다. 크리스마스 당일 오전 9시, 마우이의 그랜드 와일레아(Grand Wailea) 리조트에서 “멜레 칼리키마카(Mele Kalikimaka)” 인사를 전한다.

알래스카주 페어뱅크스(Fairbanks)에서는 매년 12월 21일이 속한 주에 ‘동지 축제(Winter Solstice Celebration)’가 열린다. 빛의 귀환을 기념하는 축제로, 밤하늘에는 자연이 빚어낸 오로라(Northern Lights)와 화려한 불꽃놀이가 어우러지고, 음악·예술 공연과 알래스카 수공예품 전시가 더해져 특별한 겨울 여행의 현장을 만든다.

미국 여행에 대한 더 많은 정보와 아이디어는 AmericaTheBeautiful.com에서 만나볼 수 있다.