[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]화성특례시(시장 정명근)가 오는 22일부터 내년 4월 30일까지 겨울철 인플루엔자(독감) 유행에 대비해 무료 독감 접종을 순차 실시한다고 10일 밝혔다.

국가 무료접종 대상은 생후 6개월~13세 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신 등이며, 화성특례시는 자체적으로 화성시에 주소를 둔 ▷기초생활수급자 ▷차상위계층 ▷국가유공자▷장애인에 대해서도 무료 접종을 지원한다.

접종은 접종 대상 유형별로 순차 진행된다. ▷9월 22일부터 2회 접종 대상 어린이 ▷29일부터 1회 접종 대상 어린이와 임신부 ▷10월 15일부터 75세 이상 ▷10월 20일부터 70~74세 ▷10월 22일부터 65~69세가 접종을 받을 수 있다.

65세 이상 고령층은 독감 예방 접종과 함께 코로나19 예방접종도 받을 수 있어 고령층의 호흡기 감염 예방 효과가 기대된다.

또한, 이번 절기부터는 세계보건기구 권고와 예방접종전문위원회 심의에 따라 기존 4가 백신 대신 3가 백신이 사용된다.

3가 백신은 장기간 검출되지 않은 B형 야마가타(Yamagata) 바이러스 항원을 제외한 백신으로, 질병관리청 발표 결과 4가 백신과 효과·안전성 측면에서 차이가 없다.

국가 무료 접종 대상자는 주소지와 관계없이 전국 위탁의료기관에서 접종을 받을 수 있으며, 가까운 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집 또는 화성특례시 보건소에서 확인할 수 있다.

화성특례시 자체지원 무료 접종 대상자는 시가 지정한 관내 위탁의료기관에서만 접종받을 수 있으며, 의료기관 내역은 화성특례시 보건소 홈페이지에서 확인할 수 있다.

방문 시에는 어린이는 주민등록등본, 임신부는 산모수첩 등 신분을 확인할 수 있는 서류를 지참해야 한다. 접종 후에는 20~30분간 의료기관에 머물며 이상 반응을 관찰하는 것이 권장된다.

정명근 화성특례시장은 “독감 예방접종은 어르신과 어린이, 임신부 등 고위험군의 건강을 지키는 가장 효과적인 수단”이라며 “시민들께서 올 겨울 유행에 대비해 예방접종에 적극 참여해 주시길 바란다”고 당부했다.