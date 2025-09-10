[헤럴드경제=유혜림 기자] 10일 코스피가 장중 사상 최고치를 경신한 가운데 서유석 금융투자협회 회장은 “우리 자본시장의 회복과 도약을 상징하는 역사적 전환점”이라고 밝혔다.

서 회장은 이날 오후 축하 메시지를 내고 “고령화·저성장 시대에 자본시장을 통해 혁신과 성장의 동력을 확보하고 장기투자 기반을 강화하려는 신 정부의 정책적 노력과 민간의 적극적 참여가 결합한 결과”라며 이같이 말했다.

그러면서 “추후 시장친화적 투자 과세 제도와 기업실적 개선 등 로드맵이 가시화하면 한국 자본시장은 국민의 행복한 노후를 지키고 국가 미래산업을 뒷받침하는 핵심 인프라로 작용할 것”이라며 “국민의 부를 늘리는 구조적 선순환이 가속할 것”이라고 기대감을 표했다.

특히 “이번 코스피 기록은 자본시장을 통한 실물 경제로의 자금 공급과 국민 자산 증식이라는 핵심 기능이 되살아났다는 점에서 의미가 매우 크다”고 말했다.

이어 “자산시장으로의 머니무브(자금 이동)의 시작이며 부동산 중심의 투자패턴에서 자본시장으로의 전환이 본격화되고 있는 것”이라고 의미를 부여했다.

서 회장은 “코스피 5000 시대를 목표로 국민의 자산 형성과 모험자본 공급, 실물경제 지원이라는 자본시장 본연의 책무를 다하겠다”며 “자본시장에 대한 정부의 관심과 노력이 지속되길 기대한다”고 밝혔다.

한편, 코스피는 이날 오후 장중 3317.77까지 치솟으며 직전 사상 최고 기록(3316.08, 2021년 6월 25일)을 4년여만에 갈아치웠다.