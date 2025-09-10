[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울에서 엎어지면 코 닿을 곳에 있는 곤지암리조트가 천고마비의 계절 가을을 맞이하여 세계 미식과 공연이 함께하는 맥주 축제 ‘옥토버페스트’를 오는 12일(금)부터 10월 8일(수)까지 진행한다. 무제한 생맥주 축제이다.

곤지암리조트 ‘옥토버페스트’는 다양한 식음 업장이 함께 진행하는 가을 대표 연합 식음 프로모션으로 초가을을 맛과 즐거움으로 가득 채울 수 있다.

옥토버페스트 메인 레스토랑인 야외펍 ‘포레스트릿’과 패밀리 레스토랑 ‘미라시아’, 동굴 이탈리안 레스토랑 ‘라그로타’ 총 3곳의 식음 업장에서 진행되며, 각 업장별 나라의 컨셉이 담긴 풍성한 플래터와 함께 무제한 맥주를 즐길 수 있어 취향에 맞게 세계 미식 여행을 즐길 수 있다.

옥토버페스트 메인 레스토랑인 야외펍 ‘포레스트릿’에서는 독일 맥주 축제 분위기를 공간과 메뉴 모두에 담아 선보인다. 독일 전통 돼지고기 요리인 속은 촉촉하고 겉은 바삭한 ‘슈바인학센’을 중점으로 다양한 패키지 메뉴를 준비하였다. 패키지 메뉴와 함께 구성된 무제한 맥주는 독일 정통 맥주 브랜드 ‘파울라너’와 함께한다.

포레스트릿에서는 초가을의 낭만을 가족, 연인, 친구 모두 함께 잊지 못할 추억으로 장식해 줄 댄스 공연과 아코디언의 화려한 연주, 저글링쇼 등 광활한 자연을 배경으로 진행되어 자연 속 특별한 옥토버페스트를 펼칠 예정이다. 포레스트릿 옥토버페스트는 9월 12일부터 10월 8일까지 금요일과 토요일, 공휴일과 공휴일 전일 오후 6시부터 10시까지 진행한다.

곤지암리조트 패밀리 레스토랑 ‘미라시아’에서는 디너 타임에 립비비큐와 저온에서 8시간 익혀 부드러운 감칠맛을 낸 폴드포크, 로스크 허브치킨, LA갈비 등이 담긴 미국 남부식 비비큐 ‘시그니처 BBQ 플래터’와 미국식 해물찜 컨셉의 ‘보일링 랍스타 플래터’ 2종과 함께 맥주 무제한 축제를 즐길 수 있다. 남녀노소 함께 즐길 수 있는 미라시아의 시그니처 플래터 메뉴로 옥토버페스트 운영 기간 한정으로 기존 제공된 소시지를 독일 소시지로 개편하여 더 풍미 깊은 맛을 선사할 예정이다.

동굴 이탈리안 레스토랑 ‘라그로타’에서는 고급스러운 비주얼과 풍성한 육향을 갖춘 3종 플래터와 프리미엄 맥주를 선보인다.

맥주와의 조화에 초점을 둔 ‘모둠 육류 플래터’는 수제 소시지와 프렌치렉 양갈비, 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 크리스피 치킨 및 구운 야채를 함께 곁들여 풍성하게 즐길 수 있으며, 두툼한 마블링의 깊은 맛을 살린 ‘우대갈비’, 달콤 짭짤한 메이플 글레이즈로 노릇하게 구워낸 ‘메이플 베이컨’까지 더해 가을 맥주 축제의 환상적인 조합을 즐길 수 있다고 곤지암리조트측은 소개했다.