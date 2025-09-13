동성케미컬, 울산공장 파일럿 설비 현장 썩는 스티로폼, 썩는 뽁뽁이 개발 1만평 부지에 작년 준공 “아시아 유일 바이오폴리머 전용 파일럿” ‘脫플라스틱’ 움직임 속 신사업으로 주목받는 바이오플라스틱 열악한 국내 정책 기반은 한계

[헤럴드경제(울산)=박혜원 기자] “당신들 때문에 설비가 다 망가지겠다는 원망을 듣길 수차례, 바이오플라스틱 파일럿(소규모 실증) 공장이 꼭 필요하다는 생각을 하게 됐습니다.”

지난 9일 동성케미컬 울산공장에서 만난 김근모 바이오플라스틱 사업부 상무는 파일럿 설비를 소개하며 이렇게 말했다.

파일럿 공장, 150억원 투자해 지난해 완공

동성케미컬 바이오플라스틱 파일럿 공장은 울산 생산공장 부지에 마련돼 있다.약 800평(2800㎡) 규모인 공장 내부에 바이오플라스틱 포장재 제조 공정을 개발하기 위한 설비 4개가 있다. 아직까지는 공장 안에 빈 공간이 더 많은데, 바이오플라스틱 시장 성장에 따라 설비를 더 늘릴 계획으로 3000평(1만㎡)까지 여유롭게 부지를 확보했다.

동성케미컬이 바이오플라스틱 포장재를 신사업으로 점찍은 건 2023년이다. 다만 처음부터 파일럿 설비를 갖추고 있었던 건 아니다. 초기엔 고객사인 포장재 제조업체 측 설비를 빌려 실증을 진행했는데, 적절한 원료 배합을 찾을 때까지 수차례 시도해야 해 따가운 눈초리를 받기 일쑤였다.

이에 동성케미컬은 파일럿 공장 구축에 150억원을 투자해 지난해 완공됐다. 김 상무는 “바이오플라스틱 파일럿 설비를 정식으로 갖춘 사례로는 아시아에서 유일하다”고 강조했다.

썩는 플라스틱, 썩는 뽁뽁이…국내 최초 퇴비화 가능 비드폼 개발

바이오플라스틱이란 말그대로 환경 친화적인 플라스틱이다. 바이오 기반 원료인 PHA, PLA, TPS 등을 조합해 자연에서 생분해될 수 있어 컴포스터블(compostable·퇴비화가 가능한) 소재라고도 불린다. 동성케미컬은 컴포스터블 포장재 브랜드 에코비바(ECOVIVA)라는 이름으로 스티로폼 소재 비드폼, 이른바 ‘뽁뽁이’로 친숙한 에어캡, 식품 포장 등에 쓰이는 기능성필름 등을 판매하고 있다.

동성케미컬이 특히 가장 기술적으로 앞서나가고 있는 분야는 비드폼이다. 지난해 국내 최초로 퇴비화가 가능한 비드폼 개발에 성공했다. 이어 올해는 미국의 생분해성 인증기관으로부터 산업용 퇴비화 인증도 획득했다. 동성케미컬 관계자는 “비드폼은 분해에 수백년이 걸리는 스티로폼을 대체할 수 있다는 점에서 의미가 크다”며 “전기전자제품, 스포츠용품, 신선식품, 의약품 콜드체인 등 다양한 제품군 패키징에 적용이 가능하다”고 말했다.

동성케미컬은 폴리우레탄 소재를 주력 제품으로 삼아온 회사다. 주력 제품인 신발창용 소재나 자회사 동성화인텍이 생산하는 액화천연가스(LNG)선박용 보냉재가 모두 폴리우레탄 소재로 만들어진다. 특히 나이키, 아디다스 등에 공급되는 신발창용 폴리우레탄이 매출 40%를 차지하며 안정적인 수익을 내고 있다.

66년 동안 폴리우레탄과 같은 소재를 다루며 쌓은 기술력은 동성케미컬이 친환경 사업을 바이오플라스틱으로 구체화하는 계기가 됐다. 김 상무는 “굉장히 오랜 기간 동안 폴리우레탄 발포, 코팅, 필름, 점착 기술을 쌓으며 용도를 다양하게 개발해왔다”며 “바이오플라스틱과 소재 공정 매커니즘이 유사하기 때문에 노하우를 그대로 살릴 수 있다”고 설명했다.

재활용 회의론 속 李정부 ‘탈플라스틱 로드맵’ 언급

바이오플라스틱은 이재명 정부가 ‘탈(脫)플라스틱 로드맵’을 공약으로 내세우면서 함께 언급한 소재이기도 하다. 그동안은 ‘재활용’만이 플라스틱으로 인한 환경오염 문제를 해결할 수 있는 유일한 대안으로 인식됐으나 ‘생분해’가 추가적 대안으로 떠오르고 있다.

최근 학계에선 분리수거를 거쳐 플라스틱을 재활용하는 방식은 그리 효율적이지 않다는 지적이 나오고 있다. OECD(경제협력개발기구)에 따르면 전 세계 플라스틱 재활용률은 9%에 불과하다. 김 상무는 “재활용되는 플라스틱보다 새로 생산되는 플라스틱이 압도적으로 많기 때문”이라며 “반면 일부 소재가 생산, 유통 과정에서 화석 기반 플라스틱 대비 탄소 배출을 줄일 수 있고 종류에 따라 산업적 퇴비화 등 대체적 처리 방식을 적용할 수 있어 효율적 ”이라고 설명했다.

장기적으로 동성케미컬은 바이오플라스틱 파일럿 공장에서 각종 가공 기술을 개발해, 원료 공급사와 수요처를 잇는 가교 역할을 하겠다는 계획이다.

글로벌 시장 규모, 2037년 1735억달러로 확대 전망

바이오플라스틱 시장은 아직 초기 단계다. 기업들의 바이오플라스틱 사용을 견인할 정책이나 규제가 국내에는 전무하고, 글로벌 규범도 미비하기 때문이다.

다만 동성케미컬은 바이오플라스틱 시장의 잠재력만큼은 분명하다고 보고 있다. 플라스틱 폐기물 문제가 불거지며 미국이나 유럽 등에선 정부보다 민간이 먼저 움직여 바이오플라스틱을 도입하고 있기 때문이다. 대표적으로 미국 맥도날드는 올해까지 제품 판매에 쓰이는 모든 용기를 재활용 소재로 바꾸겠다는 목표를 세웠다. 이같은 추세에 따라 글로벌 시장조사기관 리서치 네스터는 글로벌 바이오플라스틱 시장 규모가 2024년 약 169억달러에서 2037년 1735억달러까지 커질 것으로 내다봤다.

이에 현재는 바이오 원료를 공급하는 CJ제일제당, SK리비오, 대상 등의 기업과 협업해 가공 기술을 개발하고 있다. 김 상무는 “명확한 규제만 마련되면 단기간에 불어날 시장이지만, 규제만 바라보고 기다릴 순 없어 선제적으로 공정을 개발하고 진입할 수 있는 시장을 모색하고 있다”고 말했다.

전체 수요가 크지는 않지만 동성케미컬의 바이오플라스틱 포장재에 관심을 보이는 곳들도 있다. 식품을 포장하는 유통 업체, 저온 상태에서 제품을 안전하게 유통해야 하는 의료기기 업체 등이 대표적인 고객사다. 나아가 지속가능한 소재 사용을 확대하려는 명품 업체나 국내 공공기관들까지 동성케미컬 포장재를 일부 도입하고 있다.

국내 정치권에서도 바이오플라스틱 정책 도입 필요성이 수차례 언급돼왔지만 아직까지는 적극적으로 추진된 사례가 없다. 이런 가운데 바이오플라스틱 분야에서마저 글로벌 경쟁에 뒤쳐질 우려가 크다는 게 김 상무의 지적이다. 특히 중국도 2020년부터 일반 플라스틱 사용을 제한하는 법을 추진하면서 다수의 바이오플라스틱 원료 및 가공 업체가 등장한 상황이다. 김 상무는 “바이오플라스틱 가격을 낮추기 위해선 어쨌든 대규모 수요에 기반한 대량 생산이 필수적인데 한국 시장이 성장이 유독 더딘 상황”이라고 우려했다.

‘과학기업’으로 리브랜딩…정밀화학·LNG보냉재도 성장세

올해 초 화학 기업에서 ‘과학 기업’으로의 리브랜딩을 선언한 동성케미컬은 바이오플라스틱을 포함한 친환경·고기능·에너지·바이오 4대 신사업 매출 비중을 20%까지 끌어올린다고 밝힌 바 있다.

현재 친환경 사업으로는 바이오플라스틱 포장재와 함께 바이오 기반 원료 사업도 추진 중이다. 바이오 원료 ‘바이오 모노에틸렌글리콜(Bio-MEG)’을 신발 소재를 비롯, 생수병에 사용되는 바이오페트병 등으로도 용도를 넓히고 있다. 이밖에도 이차전지 화학 소재, 기능성 펩타이드 소재 기술 등을 개발하고 있다.

동시에 전통 화학 사업 비중은 축소하고 있다. 석유화학 기초 원료 대신 정밀화학 사업을 키우기 위해 지난해에는 여수공장 석유화학 설비 70%를 철거했다. 대신 130억원을 투입해 유기과산화물 설비를 증설하고 하반기 가동을 앞두고 있다.

유기과산화물 증설이 완료되면 생산능력은 기존 대비 연간 4000톤(t) 확대되고 생산성은 36% 향상될 예정이다. 합성수지나 전선용 케이블 등에 쓰이는 정밀화학 소재 유기과산화물을 국내 자본으로 생산하는 곳은 동성케미컬이 유일하다.

주요 자회사 동성화인텍의 경우 LNG선박에 필수 요소인 보냉재를 생산하고 있다. 동성화인텍은 2018년까지만 해도 적자 기업이었지만 이후 조선사들의 친환경 선박 수주가 늘어나면서 지금은 3년 이상의 수주잔고를 쌓았다. 국내 조선 3사인 삼성중공업, 한화오션, HD한국조선해양을 모두 고객사로 두고 있다.