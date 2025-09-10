[헤럴드경제=신현주 기자] 신세계백화점은 10일 제주특별자치도와 기업-지역 동반성장을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다. 이번 MOU를 계기로 신세계백화점은 관광자원 홍보를 강화할 계획이다.

신세계백화점은 제주도 프리미엄 관광상품 기획, 지역 특산물 판매 채널 다각화, 스토리텔링 중심 홍보·마케팅 강화 등을 중점적으로 추진한다.

프리미엄 관광상품은 여행 전 유명 셰프와 함께하는 프리뷰 다이닝(Preview Dining)과 여행 후 국내 최정상급 미식 전문가·명사가 참석하는 워크숍이 포함된다.

신세계백화점은 전 점포에서 제주의 최상급 식재료를 모은 팝업 행사, 아트 전시회 다양한 캠페인도 진행한다.

이날 협약식에는 박주형 ㈜신세계 대표이사, 김선진 신세계백화점 영업본부장, 오영훈 제주특별자치도 도지사 등이 참석했다. 협약식 당일에는 신세계백화점 임직원 대상으로 ‘제주 고향사랑 기부제’ 이벤트도 진행했다.

박 대표이사는 “신세계 자체 여행 프로그램인 로컬이 신세계를 통해 축적된 경험을 바탕으로 새로운 콘텐츠를 제공해 지역 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.