“대한민국 미래를 만드는 초석으로 확신” “벤처기업 성장·혁신적인 기술이 성장동력”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 10일 “국민성장펀드는 정체된 우리 산업에 새롭게 활력을 불어넣을 것”이라며 “국민과 정부와 경제계가 함께 대한민국의 미래를 만드는 초석이 될 것으로 확신한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 서울 마포구 프론트원에서 개최된 ‘국민성장펀드 국민보고대회’에서 “우리가 전에 100조원 규모 펀드를 얘기했는데, 좀 더 과감하게 펀드 규모를 150조원으로 50% 더 늘려 확대하기로 했다”며 이같이 말했다. 국민성장펀드는 지원 방식도 대대적으로 개편해 우리 경제를 선도할 핵심 산업과 프로젝트에 대규모로, 장기적으로 자금이 투자될 예정이다.

이 대통령은 이날 모두발언에서 “이제 대한민국의 재도약을 위해 우리가 새롭게 위기를 기회로 바꿔서 도전하고, 또 성취할 때가 됐다”고 강조했다.

이어 이 대통령은 “그러려면 우리가 가진 모든 역량을 총동원해야 하고, 우리가 가진 힘을 함께 모으는 국민적 통합이 정말로 필요하다”면서 “우리 대한민국은 몇 년간 지속됐던 저성장을 계속할 것이냐, 주력 산업의 경쟁력 약화 등으로 매우 어려운 지경이 됐는데 계속 이 상태를 방치할 것이냐, 아니면 새롭게 선진국으로 도약할 것이냐를 결정하는 중요한 분기점에 서 있다”고 짚었다.

이 대통령은 또한 “한편으로 벤처기업의 성장, 혁신적인 기술이 우리 대한민국의 미래 성장 동력”이라고 말했다. 이 대통령은 “그동안에는 대기업 성장, 그리고 선진국 추격에 국가 자원을 집중적으로 투입하고, 벤처․혁신기업 육성에 다소 부족한 면이 있었던 것이 사실”이라며 “잘 되는 기업은 더 잘 되게 하고, 실패해도 재기할 수 있도록 벤처 생태계를 활성화해야 대한민국 경제의 미래가 있을 것 같다”고 목소리를 높였다.

이 대통령은 국민성장펀드 도입 배경으로 “다만 모험성, 인내성은 시장에서 혼자 살아남기 어렵다는 점을 저희가 잘 알기 때문에 재정이 마중물 역할, 예를 들면 후순위 투자를 한다든지 이런 마중물 역할을 통해 민간 자금을 이끌어내도록 하겠다”고 설명했다.

또한 이날 보고대회의 주제인 ‘생산적 금융 대전환’과 관련해 이 대통령은 “우리 경제의 재도약을 이끌 첨단 산업 육성, 벤처 생태계 활성화를 위해선 금융 분야가 지금처럼 담보 잡고 돈 빌려주고 이자받는 ‘전당포식 영업’이 아니라 ‘생산적 금융’으로 대대적인 전환이 필요하다고 생각된다”면서 “손쉬운 이자 수입에 의존하거나 부동산 투자에 자금이 쏠리지 않도록 모험 투자, 혁신 투자에도 집중할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다. 또 “벤처 생태계 자금 지원, 또 초장기 대규모 인프라 지원 등에 자원이 사용될 수 있도록 정책 방향을 바꾸겠다”고 덧붙였다.

이 대통령은 이날 보고대회를 두고 “대한민국의 경제 재도약을 위해 절박한 마음으로 국민성장펀드 운용 방안을 논의하고, 국민께 보고드리는 자리를 가지게 됐다”면서 “지금 우리가 추진하고자 하는 국민성장펀드는 성장의 기회와 과실을 함께 골고루 나누는 게 중요하다. 산업, 금융, 벤처 등 모든 부분에 관련된 분들이 적극적인 참여를 해 주시기를 부탁드린다. 국민께도 성장의 기회를, 과실을 함께 나눌 기회를 함께 나누면 좋겠다는 생각이 든다”고 했다.

이날 보고대회엔 AI, 로봇, 바이오, 반도체, 방산, 항공·우주 등 첨단산업 관련 기업 대표가 대거 참석했다. 최태원 SK회장, 서정진 셀트리온 회장, 박승희 삼성전자 사장, 백준호 퓨리오사AI 대표, 권용현 LG유플러스 전무, 김동욱 현대자동차 부사장, 이종민 SK텔레콤 부사장, 이채린 클라썸 대표, 이홍락 LG AI연구원 원장, 김진환 순천향대 ‘빛나온’팀(창업 동아리) 학생, 김효이 이너시아 대표, 정윤호 해빗팩토리 대표, 신동식 한국해사기술회장, 박상진 신임 한국산업은행 회장 등이 자리했다.

국민성장펀드 조성 및 운용전략과 관련해 권대영 금융위원회 부위원장이 설명에 나섰고, 이후 첨단전략산업 육성 전략, 창업·벤처생태계 활성화 등과 관련한 활발한 토론이 펼쳐졌다.

이후 이 대통령은 마무리 발언에서 “오늘 짧은 시간에 많은 분들 의견을 들었다. 관련 부처에서 논의 기회를 많이 만들 것”이라며 “최태원 SK 회장을 포함한 기업 쪽에서도 안들을 내달라”고 당부하기도 했다.

이어 이 대통령은 “최 회장 말처럼 ‘누가 (기업을) 골라서 제대로 운용할 것인가가 정말 중요하다. 잘못하면 부패한 재원이 될 수 있다”면서 “우려 점들도 잘 조언해 주길 부탁한다”고 했다.

그러면서 이 대통령은 “새로운 상황, 변곡점 같은 시기를 지나고 있는데, 우리가 하기에 따라서 새로운 기회가 될 수도 있다”면서 “현장에서 일하는 데 장애가 최소화되도록, 또 새롭게 도약하는 데 디딤돌이 되는 데 최선을 다 하겠다”고 했다.