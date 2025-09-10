日언론 인터뷰 남북정상회담엔 “바람직하지만 북미대화 우선이 현실적”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 “긍정적으로 검토하고 있다”고 밝혔다.

김 총리는 10일 보도된 일본 니혼게이자이신문과 인터뷰에서 CPTPP 가입이 “한국과 일본의 경제 협력을 한층 더 강화하는 차원”이라며 이같이 말했다.

다만 구체적 가입 시기에 관해선 “지금 말씀드리기 어렵다”며 “다양한 조건이 종합적으로 검토돼야 한다”고 말을 아꼈다.

CPTPP는 미국이 환태평양경제동반자협정(TPP)에서 탈퇴한 뒤 아시아·태평양 지역 국가들이 결성해 2018년 출범한 다자간 자유무역협정(FTA)이다.

현재 회원국은 일본, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 멕시코, 칠레, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 영국 등 12개국이다.

니혼게이자이는 한국의 CPTPP 가입은 사실상 ‘한일 자유무역협정(FTA)’ 체결에 해당하며 한국의 경제적 연계의 폭을 넓히는 계기가 될 수 있다고 평가했다.

김 총리는 CPTPP 가입 조건으로 지목되고 있는 일본 수산물 수입 재개 문제에 대해선 “현재까지 한국 관련 기관의 기준과 검사를 지켜왔다”고 답했는데, 니혼게이자이신문은 ‘당분간 수입 제한을 유지하겠다는 입장’이라고 해석했다.

김 총리는 최근 사임한 이시바 시게루 총리의 후임자와 관련, “차기 총리가 누구든 한일 간의 우호 관계와 한미일 협력이 역행하지 않도록 배려와 노력을 기대한다”고 밝혔다.

남북 정상회담 가능성을 묻는 말엔 “성사된다면 바람직하다”면서도 “남북 정상회담 추진보다 미국과 북한 사이의 대화를 우선하는 게 현실적”이라고 부연했다.

김 총리는 한국의 전시작전통제권(전작권) 환수 문제와 관련해선 “한미 양국의 상호 평가를 바탕으로 최종 결론이 나올 것이다. 임기 중 언제든 가능하다는 자세로 준비해야 한다”고 언급했다.

최근 민중기 특별검사팀이 수사 중인 이른바 ‘통일교 청탁 의혹’에 대해선 “수사 중인 사안이라 섣불리 말하기 어렵다”면서도 “철저히 수사해 단죄할 부분이 있다면 반드시 단죄해야 한다”고 강조했다.

water@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>