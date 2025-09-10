“마음건강 관리가 지역 사회 안전망 강화로 이어져야”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 산림청 산하 한국수목원정원관리원(이사장 심상택)이 10일 ‘세계 자살예방의 날’을 맞아 봉화군 정신건강복지센터와 공동으로 ‘마음건강관리 캠페인’을 진행했다.

‘세계 자살예방의 날’은 세계보건기구(WHO)와 국제자살예방협회(IASP)가 매년 9월 10일로 지정해, 자살문제를 단순한 개인 문제가 아닌 사회적 과제로 다루고 예방을 촉진하기 위해 추진하는 국제 기념일이다.

이번 행사는 국립백두대간수목원 방문자센터 2층에서 열렸으며, △희망 메시지 엽서 쓰기 △힐링존 운영(마사지 기기 체험) △아로마 테라피 △자살예방 방탈출 체험 등 참여형 프로그램으로 구성됐다.

단순한 캠페인을 넘어 직원들이 직접 체험하고 메시지를 공유함으로써, 직장 내·지역사회 전반에 걸친 ‘정신건강 증진’ 인식 확산을 목표로 했다.

이규명 국립백두대간수목원장은 “이번 캠페인을 통해 직원들이 스스로 마음건강을 돌보는 기회를 갖고, 생명존중의 가치를 되새기는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

전문가들은 이러한 캠페인이 단발성 이벤트에 그치지 않고, 지역 사회의 정신건강 복지체계와 연계돼야 효과가 배가될 것이라고 지적한다.

특히 봉화군처럼 고령화와 인구감소가 빠르게 진행되는 농산촌 지역일수록 자살률 관리가 곧 지역 공동체의 지속가능성과 직결된다는 점에서 정책적·경제적 함의가 크다.