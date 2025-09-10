[헤럴드경제=조범자 기자] 삼성물산 리조트부문(사장 정해린)은 가평∙안성∙동래베네스트와 글렌로스 등 4개 골프클럽에서 제 2회 베네스트오픈 이벤트 대회를 연다고 11일 밝혔다.

베네스트 오픈은 추석 연휴 기간인 10월 3일부터 12일까지 열흘간 삼성물산 골프클럽 ‘베네스트 골프’ 앱을 통해 회원들의 스코어를 집계해 상품을 증정하는 이벤트 대회다. 온라인 사전 접수를 통해 참가 신청을 해야 한다.

대회 방식은 신페리오 방식으로 진행되며 고수, 중수, 하수 등 실력에 따라 참가 등급이 구분돼 있다.

지난 5월 개최된 1회 베네스트오픈에는 500여명이 참가하며 뜨거운 열기를 보여줬다. 2회에는 대회 기간과 선물을 더욱 확대했다. 각 부문 상위 성적을 낸 참가자에게는 베네스트 골프장 주중 라운드권과 빈폴골프 경량 패딩, 안양CC 골프연습장 이용권, 위바이옴 영양제 등이 주어진다.

연속 참가자, 하위권 참가자 등 순위에 관계없이 추첨을 통해 받을 수 있는 수상 분야도 마련돼 있다.

베네스트 골프 홈페이지나 앱에서는 대회기간 중 매일 업데이트되는 리더보드를 통해 참가자들의 순위를 확인할 수 있다.

삼성물산 리조트부문 관계자는 “베네스트 오픈은 추석을 맞아 고객들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련된 특별한 이벤트 대회”라며 “앞으로도 고객 친화적인 프로그램과 이색적인 이벤트로 방문해주시는 모든 분들께 즐거운 라운드 경험을 제공하기 위해 노력하겠다”고 전했다.

한편 가평베네스트GC는 개장 21주년을 맞아 오는 15일부터 21일까지 포토존 인증샷, 타수 맞추기 등 다양한 이벤트를 진행해 가평베네스트 스페셜 에코백을 선물할 예정이다.

각 골프클럽들의 가을시즌 이벤트 및 다양한 소식들은 베네스트 골프 홈페이지와 모바일앱을 통해 확인할 수 있다.