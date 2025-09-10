외도 의심 추궁하다

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 여수경찰서 순찰 경찰관이 근무시간에 족구경기에 합류해 물의를 빚는 가운데 이번에는 파출소 중간간부가 순찰차 안에서 아내를 마구 폭행한 사실이 밝혀졌다.

10일 전남경찰과 여수경찰서에 따르면 모 파출소에 근무하는 경감 A씨가 최근 순찰차 안에서 아내를 마구 폭행한 사실이 드러났고 그의 아들이 경찰관 아버지를 폭행 혐의로 고소한 사건이 발생했다.

A경찰은 2인1조로 운행해야 하는 경찰차량 운행규칙을 어겼을 뿐만 아니라 외도가 의심된다는 이유로 순찰차 안에서 아내를 폭행했다는 점에서 비판을 받는다.

평소 부부싸움이 잦았다는 A씨가 시청에 근무하는 아내 B씨를 폭행한데는 아내의 외도 의심 행위를 지적하는 과정에서 나왔으며 두 사람은 이혼을 앞두고 숙려기간이라는 전언이다.

이혼 수속 절차중인 아내 B씨와 그의 아들은 경찰관 아버지를 폭행혐의로 고소했다가 나중에 부탁을 받고 취하한 것으로 밝혀졌다.

이런 사건이 발생했음에도 경찰서에서는 직무감찰과 직위해제 등 적절한 후속조치가 뒤따르지 않은 점도 문제점이다.

이같은 사실은 순찰차 이용에 관한 내부 규정을 어기고 홀로 차량을 몰고 가 근무 중인 아내를 불러내 따지는 과정에서 폭행한 것으로 밝혀지고 있다.

이에 대해 당사자인 A씨는 “아내를 폭행한 사실은 있다”고 시인하면서도 구체적인 언급을 하지 않았다.

이와 관련해 전남경찰청은 이달 2일 간부 징계위원회를 소집해 A씨에 대해 견책 처분을 내렸다.

앞서 여수경찰서 모 파출소에 근무하는 경찰관 2명(경위, 경사)이 근무시간에 테이저건과 권총 등이 보관된 순찰차량을 주차해 놓고 지인들과 족구시합에 합류해 뒷말을 낳았다.