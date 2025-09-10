아이폰 시리즈 라인업 개편 플러스 대신 얇아진 아이폰 등장 하드웨어 혁신 불구 AI 혁신 미미

애플이 디자인에서 또 한 번의 ‘혁신’을 보여줬다. 고작 5.6㎜에 불과한 역대 아이폰 가운데 가장 얇은 모델을 선보인 것이다. 그러면서도 배터리 효율을 높여 완성도도 잡았다.

하지만 기대를 모았던 혁신 AI(인공지능)는 없었다. 75분간의 발표에서 자사 AI 기능인 ‘애플 인텔리전스’에 대한 언급은 거의 없었다.

애플은 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플 파크 내 스티브 잡스 시어터에서 플래그십 스마트폰 아이폰17 라인업을 공개했다.

그동안 아이폰 시리즈는 ▷기본 ▷플러스 ▷프로 ▷프로 맥스 등 4가지 라인업으로 구성됐다. 그러나 올해 애플은 플러스 모델 대신 ‘아이폰 에어’라는 새로운 라인업을 선보이며 구성에 변화를 줬다.

아이폰 에어는 역대 아이폰 중 가장 얇은 모델로, 두께가 5.6㎜에 불과한 제품이다. 전작인 아이폰16 시리즈 플러스 모델(7.8㎜)에 비해 2㎜ 이상 얇으며, 삼성전자가 지난 5월 출시한 갤럭시 S25 엣지(5.8㎜)보다도 얇다.

두께는 얇아졌지만 우주선에 사용되는 5등급의 티타늄 프레임을 활용해 견고한 내구성을 자랑한다. 전면 커버는 애플이 설계한 새로운 코팅으로 마감했다. 그 결과 3배 더 향상된 긁힘 방지 성능과 이전 모델 대비 4배 더 강력한 깨짐 방지 성능을 갖췄다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 “아이폰 에어는 그 어떤 제품과도 비교가 불가하다”며 “게임 체인저가 될 것”이라고 자신했다.

뿐만 아니라 애플은 상위 모델인 아이폰17 프로와 프로 맥스의 후면 카메라 디자인을 ‘카메라 섬’으로 바꿨다. 이를 통해 배터리 성능과 열 효율을 높였다. 또 전면과 후면에 고해상도 센서를 장착해 마치 프로 렌즈 8개를 주머니에 넣고 다니는 것과 같은 성능을 도모햇다. 아이폰17 기본 모델의 디스플레이도 기존 6.1인치에서 프로와 같은 6.3인치로 키웠다. 전면 카메라의 화소는 기존 두 배인 1800만, 후방 카메라는 4800만 화소로 각각 개선했다. 하지만 하드웨어의 혁신이 무색하게 기대를 모았던 AI 기술 혁신은 미미했다. 애플은 이날 진행된 75분간의 발표에서 ‘AI’를 5번 언급했다. 애플 인텔리전스나 개인화된 시리(SiRi)에 대한 설명도 거의 없었다. 경쟁사인 구글, 삼성전자 등이 최근 신제품 발표에서 AI 기능을 강조한 것과 사뭇 대조적이다.

AI 기능의 변화는 에어팟프로3 등 액세서리에 쏠렸다. 애플은 이번 에어팟프로3에 실시간 번역 기능을 추가했다. 두 사용자가 에어팟 프로3를 착용한 뒤 한국어, 영어 등 각자의 자국어로 말하면 아이폰이 실시간으로 상대방의 언어를 번역해 에어팟으로 들려주는 방식이다.

시장의 실망감을 반영하듯 아이폰17 시리즈의 출시에도 불구하고 애플의 주가는 1.48% 하락했다. 애널리스트들은 아이폰17이 전반적으로 점진적인 개선에 그쳤고, 획기적인 기능은 부족했다고 지적했다.

아이폰17 시리즈의 출고가는 지난해와 같은 수준을 유지했다. 다만 각 모델의 128GB 사양을 없애면서 사실상 가격 인상 효과를 냈다. 한국의 경우 지난해에 비해 높아진 환율 영향으로 아이폰 프로·프로 맥스 모델의 가격이 전작 대비 9만원 인상됐다.

한국은 지난해에 이어 올해도 아이폰 1차 출시국에 포함됐다. 이에 따라 오는 12일부터 사전 주문할 수 있다.

박혜림 기자