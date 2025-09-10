美USCG·기국 보안·선박요건 연구

해양 보안 분야에서 경쟁력을 키우고 있는 한화시스템·한화오션·한화파워시스템 3사가 미국 선급협회 ABS와 선박 사이버 보안 규제대응을 위한 공동연구를 추진하기로 했다.

한화 3사와 ABS는 9일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 세계 최대 가스 전시회 ‘가스텍 2025’에서 미국 해안경비대(USCG) 사이버보안 규정과 미국 기국(US Flag·미국이 관할권으 가지는 선박) 선박 요건 대응에 대한 공동연구 추진 협약을 체결했다.

한화는 이번 협약으로 글로벌 해양 사이번 표준을 주도하겠다는 방침이다. 공동연구는 ▷미국 사이버 규제 분석 ▷선종별 통합 보안체계 구축 ▷선박 맞춤형 보안 솔루션 개발 ▷국제 표준 기반 기술 확장 ▷실시간 위협 대응·복원력 기술 고도화 등을 주요 과제로 다룬다. 한화시스템 관계자는 “선사들에게 신뢰할 수 있는 보안 체계를 제공하고 차세대 스마트십 시대를 선도해 나가겠다”고 말했다.

박혜원 기자