착공 이후 1년 6개월 만에 골조 공사 완료 스마트 팩토리 건설해 생산 효율 극대화

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 지난 9일 인천 송도국제도시 첨단산업클러스터에 건설 중인 송도 바이오캠퍼스 제1공장의 상량식을 개최했다고 10일 밝혔다.

상량식(上梁式)은 전통 건축물을 지을 때 지붕의 최상부 부재인 마룻대를 올리는 행사로, 상량일시와 기원을 담은 글인 상량문(上樑文)과 함께 적어 올려 건축물의 탄생을 알리고 무사와 안녕을 기원하는 행사다.

롯데건설은 각 12만리터 생산 능력을 보유한 3개의 생산시설로 구성되는 송도 바이오 캠퍼스의 제1공장 건설을 수행하고 있다. 제1공장은 연면적 9만9558㎡의 항체 의약품 생산 시설로, 지난해 3월 착공에 돌입해 1년 6개월 만에 골조 공사를 마무리했으며, 2026년 하반기 준공 예정이다.

롯데건설이 제1공장을 완공하면 롯데바이오로직스는 미국 시러큐스 바이오 캠퍼스의 4만리터 생산 역량을 포함해 총 16만리터의 생산 역량을 확보하게 된다. 또한 제1공장을 최첨단 기술을 접목한 ‘스마트 팩토리’로 건설해 생산 효율을 극대화하고 품질관리시스템도 강화할 예정이다.

롯데건설 관계자는 “송도 바이오 캠퍼스 공장 준공 이후 롯데바이오로직스가 글로벌 탑 티어 위탁개발생산(CDMO) 기업으로서 성장하길 기대한다”고 말했다.