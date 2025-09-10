코웨이

가전시장에 ‘소형 프리미엄’ 바람이 거세다. 특히 설치공간이 제한적인 환경에서도 높은 성능을 발휘할 수 있는 압축된 크기의 얼음정수기가 각광받고 있다.

코웨이는 이런 풍조에 맞춰 국내 최소형 얼음정수기 ‘아이콘 얼음정수기 미니’(사진)를 새로 선보였다. 기존 아이콘 얼음정수기의 성능은 그대로 유지하면서도 크기를 대폭 줄인 게 특징이다. 공간 활용도는 물론 위생과 편의기능까지 향상됐다.

신제품은 초슬림 크기로 기존 아이콘 얼음정수기 오리지널 대비 28% 더 작아졌다. 원룸, 오피스텔, 좁은 주방 등에서도 설치부담을 덜었다.

제빙 성능은 크기와 반비례해 높아졌다. ‘듀얼 쾌속제빙 시스템’을 탑재해 9분30초마다 신선한 얼음을 생성한다. 이는 기존 대비 11% 빠른 속도다. 하루 최대 615개의 얼음을 만들어내며, 이는 약 51잔 분량의 음료에 사용할 수 있는 양이다.

위생관리 기능도 강화됐다. 얼음생성부터 추출까지 전 구간에 7개의 자외선 LED를 탑재해 세균을 99.9% 제거한다. 아이콘 얼음정수기 미니는 코웨이가 새롭게 개발한 차세대 필터기술 ‘올인원 나노트랩 필터’를 적용해 세균, 중금속, 바이러스 등 물속 유해물질을 걸러낸다.

코웨이 관계자는 “아이콘 얼음정수기 미니는 좁은 공간에서도 뛰어난 정수 및 제빙 성능을 제공한다”며 “고객의 다양한 라이프스타일에 맞춘 최적의 솔루션으로 얼음정수기 시장을 선도해 나가겠다”고 했다.

유재훈 기자