8월 취업자 16만6000명 증가에도 제조·건설은 부진 직접일자리 사업 128만명 채용, 목표 조기 초과 달성 노조법 개정 혼란 최소화 매뉴얼 마련 지시

[헤럴드경제=김용훈 기자] “민관이 힘을 합쳐 30대 선도 프로젝트를 조속히 추진하는 한편, 취약청년을 위한 맞춤형 고용서비스도 강화해 달라.”

이형일 기획재정부 제1차관은 10일 서울 영등포구 국회의사당에서 열린 새 정부 첫 관계부처 합동 일자리전담반(TF) 회의에서 “AI 대전환과 초혁신경제를 통해 청년이 선호하는 양질의 일자리를 만들어야 한다”며 이같이 강조했다.

8월 취업자 16만6000명 증가…제조·건설 부진

이날 통계청이 발표한 8월 고용동향에 따르면 취업자 수는 전년 동월 대비 16만6000명 늘어나 8개월 연속 두 자릿수 증가세를 이어갔다. 고용률은 69.9%로 전년보다 0.1%포인트 높아졌다.

업종별로는 서비스업이 증가세를 이끌었지만, 제조업과 건설업은 감소세가 계속됐다. 연령별로는 청년층에서만 고용률이 하락했고, 50대는 보합세를 보였다.

정부는 이런 청년 고용 부진을 해소하기 위해 교육부의 국가장학금 신청자 정보와 고용노동부 고용정보 DB를 연계하는 시스템을 지난 3월 구축했다.

이를 통해 약 150만명의 대학생 취업 여부를 추적 관리하며, 졸업 후 4개월 내 취업하지 못한 청년을 대상으로 직업훈련과 일경험 기회를 제공하는 ‘청년고용올케어플랫폼’을 운영 중이다.

이 차관은 “대학일자리플러스센터 등과 연계해 내실 있는 고용서비스가 이뤄지도록 관리하겠다”고 강조했다.

직접일자리 사업 목표 초과...노조법 개정 후속 대응도 주문

직접일자리 사업은 연초부터 신속한 채용을 추진한 결과, 8월 기준 채용 인원이 128만1000명으로 집계됐다. 이는 연간 목표치(123만9000명)를 초과 달성한 수치다.

정부는 추석 연휴를 앞두고 어르신 등 취약계층의 소득·일자리 안정을 위해 기존 채용 인원 유지와 함께 집행잔액을 활용한 추가 채용 등 관리에 주력할 방침이다.

이 차관은 “추석을 앞둔 시점에서 어르신 등 취약계층의 생계 안정을 위해 집행 관리에 만전을 기해야 한다”며 “지방자치단체와 협력해 집행 상황을 긴밀히 챙겨달라”고 지시했다.

회의에서는 노동조합법 개정에 따른 현장 혼란 최소화 방안도 논의됐다.

이 차관은 “사용자성 확대와 노동쟁의 대상 확대에 대한 불확실성이 커질 수 있다”며 “과거 판례, 노동위원회 결정, 전문가 의견을 반영한 세부 매뉴얼을 조속히 마련해 현장에 배포하라”고 당부했다.