[연합]
[연합]

[헤럴드경제=정윤희 기자] 10일 코스피가 장중 3300선을 돌파하며 연고점을 갈아치웠다.

이날 오전 9시34분 기준 코스피 지수는 전 거래일보다 46.09포인트(1.41%) 오른 3306.14를 기록 중이다. 이는 종가 기준으로 최고점이었던 2021년 7월6일 3305.21을 넘어선 것이다.


