디지털 조종실 개량, 생존장비 강화 특수작전용 헬기 2029년부터 배치

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 9일 연구개발 주관기관인 대한항공 테크센터(부산)에서 UH/HH-60 헬기 성능개량사업의 체계개발 착수회의를 개최했다고 10일 밝혔다.

방사청이 주관하고 육군, 공군, 국방기술품질원 등이 참석한 이번 회의에서 전반적인 사업계획을 공유하고 각 분야별 체계개발 추진계획과 협조 방안을 깊이 논의했다.

UH/HH-60 헬기는 육군(UH-60)과 공군(HH-60)에서 운용 중인 특수작전용 헬기로, 성능개량을 거쳐 미래 전장 환경에 대응하는 다목적플랫폼으로 진화해 군 핵심 전력으로 운용될 예정이다.

또 국산화율 향상과 국내 부품산업 기반 확대를 통해 장기적으로 수입대체 효과는 물론, 해외사업 참여를 통한 수출 가능성도 기대돼 국가 경제와 안보 강화에 동시 기여할 전망이다.

UH/HH-60 성능개량사업은 총 9943억원을 투자해 기존 헬기의 아날로그 조종실을 전자지도, 다기능시현기 등이 장비된 디지털 조종실로 개량하고 새로운 생존 및 항법/통신장비 등을 탑재하한다.

2029년부터 성능개량된 헬기가 실전배치될 계획이다.

성능개량이 완료되면 디지털 조종실과 함께 자동 제자리비행 장치, 장애물 경보장치 등이 설치돼 조종사들의 부담이 대폭 경감될 것으로 보인다.

아울러 통합 생존관리 컴퓨터를 중심으로 레이더경보수신기 등 다양한 생존장비 장착으로 특수작전 시 생존성이 강화되고 육군의 공중침투 능력과 공군의 탐색구조능력이 크게 향상될 것으로 기대된다.

국외 도입을 통해 운영해온 UH/HH-60 헬기는 국내 기업들이 창정비를 수행하며 다양한 수리, 개조 능력을 보유한 것으로 평가받고 있다.

이번 성능개량 사업을 국내연구개발로 진행함에 따라 50개 이상의 구성품을 국산화해 항공분야 기술력 제고, 안정적 군수지원체계 구축, 장기적 비용 절감과 일자리 창출 등 국내 방위산업 육성에도 크게 기여할 것으로 방사청은 예상했다.

또 UH-60 계열 헬기는 현재 전 세계 30개국 이상에서 운용 중으로, 이번 사업을 통해 국내 기업들이 경험과 기술력을 축적해 향후 해외사업 참여와 방산수출 확대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

고형석 방사청 헬기사업부장은 “UH/HH-60 성능개량 사업을 통해 우리 군의 공중침투과 탐색구조 능력이 대폭 향상돼 변화하는 전장상황에 능동적으로 대응할 수 있을 것”이라며 “국산화율 향상 등 방산 육성을 위해서도 관계기관과 긴밀하게 협조하고 성공적인 사업관리를 위해 만전을 기할 것”이라고 밝혔다.