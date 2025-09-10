배민클럽-유튜브 프리미엄 제휴 상품 출시 24일 공개…유튜브 개별 구독보다 25% 저렴 신규 첫 달 8990원, 재가입 9990원 프로모션

[헤럴드경제=차민주 기자] 배달의민족(이하 배민)이 무료 배달과 광고 없는 유튜브 시청을 동시에 즐길 수 있는 상품을 출시했다.

배민을 운영하는 우아한형제들은 오는 24일 배민클럽-유튜브 프리미엄 제휴 상품을 출시한다고 10일 밝혔다. 배민은 이날부터 배민 애플리케이션 배너와 이벤트 페이지에서 해당 상품의 티징 광고를 시작했다.

배민클럽은 배민이 지난해 9월 선보인 구독 서비스다. 현재 상시 프로모션 가격으로 월 1990원(정상가 3990원)의 구독료로 알뜰배달을 배달팁 없이 이용할 수 있다. 이외에도 치킨 할인쿠폰 등 브랜드 할인, 배민 B마트 등 장보기쇼핑 할인, 제휴사 할인 등 다양한 혜택을 제공한다.

배민은 이번 제휴 상품을 통해 소비자가 무료 배달은 물론 광고 없는 유튜브 콘텐츠를 동시에 즐길 수 있도록 지원하겠단 방침이다. 제휴 상품을 활용하면 유튜브 프리미엄을 개별 구독했을 때보다 저렴한 가격으로 상품을 이용할 수 있다. 상시 프로모션이 적용돼 월 1만3990원(정가 1만5990원)에 이용 가능하다.

또 배민클럽 신규·재가입자를 대상으로 11월 말까지 프로모션도 진행한다. 배민클럽 신규 가입자는 첫 달 8990원, 재가입자는 첫 달 9990원에 제휴 상품을 이용할 수 있다.

배민은 제휴 상품 출시를 기념한 사전 이벤트도 진행할 예정이다. 앱 내 이벤트 페이지에 ‘최애 유튜브 콘텐츠’를 댓글로 달면 이 중 재미있는 댓글을 선정해 배민 쿠폰을 증정한다. 참여만 해도 100포인트를 지급한다. 대상으로 선정된 댓글 1명에는 배민 1만원 쿠폰 100장, 우수상으로 선정된 댓글엔 50명에게는 1만원 쿠폰 5장을 선물한다.

배민은 배달 음식을 먹으며 동영상을 시청하는 소비자가 많은 만큼, 이번 제휴로 자사 경쟁력을 다졌다고 자평했다. 배민이 지난달 공개한 ‘혼밥트렌드 리포트’에 따르면 혼밥 시 TV나 온라인동영상서비스(OTT) 등 ‘영상을 보며 먹는다’는 응답이 91%에 달했고, ‘음악을 듣는다’(5%)는 응답이 뒤를 이었다.

한편, 이 같은 배민클럽의 OTT 제휴 상품 출시는 티빙에 이어 두 번째다. 배민은 앞서 지난 6월 티빙과 제휴 상품을 출시했다.

이기호 우아한형제들 그로스부문장은 “이번 제휴로 배민의 무료 배달과 광고 없는 유튜브 시청을 동시에 이용할 수 있게 됐다”며 “지속해서 배민클럽 제휴처를 늘려 고객이 만족할 만한 혜택을 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.