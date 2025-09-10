“유럽 동참시 美 즉시 관세 부과” ‘그림자 함대·에너지 수익’ 겨냥

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽연합(EU)에 중국과 인도산 수입품에 최대 100%의 관세를 부과할 것을 요구했다고 파이낸셜타임스(FT) 등이 9일(현지시간) 보도했다. 복수의 소식통에 따르면 이는 러시아의 우크라이나 전쟁 종식을 압박하기 위한 공동 대응 차원에서 나왔다.

트럼프 대통령은 이날 워싱턴에서 열린 미·EU 고위급 화상회의에서 직접 이 같은 내용을 전달했다. 회의는 러시아에 대한 경제적 압박 수위를 높일 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이 사안에 정통한 미국 관리에 따르면 트럼프 대통령은 “우리는 당장 실행할 준비가 돼 있다”며 “유럽 파트너들이 동참할 경우에만 이 조치를 취할 것”이라고 밝혔다. 또 다른 미 정부 관계자는 “EU가 중국과 인도에 관세를 부과하면 미국도 동일한 조치를 취할 준비가 돼 있다”며 이는 사실상 양국 수입품에 대한 미국의 추가 관세 인상을 의미한다고 설명했다.

미·EU 당국자들은 회의에서 이와 함께 러시아의 ‘그림자 함대’에 대한 추가 제재, 은행·금융 부문 및 주요 석유기업에 대한 제재 강화 방안도 논의한 것으로 전해졌다. 다만 EU 차원의 제재는 회원국 만장일치가 필요하다. 헝가리를 비롯한 일부 국가는 과거 러시아 에너지 부문을 겨냥한 강력한 제재에 반대해왔다.

트럼프 대통령의 이번 제안은 백악관 내부에서 평화 협상 진전이 지지부진하다는 불만이 커지고, 러시아의 우크라이나 공습이 갈수록 격화되는 상황 속에서 나왔다.

앞서 한 미 고위 관리는 “대통령은 오늘 아침 회의에서 ‘모든 나라가 극적인 수준의 관세를 부과하고, 중국이 러시아산 석유 구매를 중단할 때까지 이를 유지하는 것이 가장 분명한 접근법’이라고 말했다”며 “사실 그 석유가 갈 곳은 많지 않다”고 전했다.

EU 대표단은 이번 주 워싱턴DC를 방문해 미국 측과 추가 공동 조치를 논의하고 있으며, 전쟁 종식과 협상 개시를 위한 압박 수위를 높이고 있다.

회의에 참석한 율리야 스비리덴코 우크라이나 총리는 소셜미디어(SNS)를 통해 “그림자 유조선, 대형 석유기업, 정유소, 무역업체 등 러시아 전쟁을 뒷받침하는 모든 요소를 제재해야 한다”고 촉구했다.

현재 EU는 19번째 대러 제재 패키지를 논의 중이다. 러시아는 이미 미국과 유럽의 강력한 제재를 받고 있지만, 중국과 제3국을 통해 제한 품목을 조달하고 중국·인도 등지에서 원유와 가스의 새로운 구매처를 확보하면서 제재 효과를 일정 부분 상쇄해왔다. 그러나 러시아 경제가 점차 압박 신호를 보이는 가운데, 공급망과 주요 수익원을 직접 겨냥한 추가 조치는 푸틴 정권의 전쟁 수행 능력과 재정을 한층 더 옥죄게 될 것이라고 블룸버그는 분석했다.