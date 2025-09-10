장미달빛거리 · 우림맛솜씨길 지정으로 지역 소상공인 지원 강화 시설 현대화·경영 지원·축제 개최로 지역경제 활력 제고

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 ▲묵제2동 장미달빛거리 ▲망우본동 우림맛솜씨길을 각각 제9호와 제10호 골목형상점가로 지정, 9일 지정서 수여식을 개최했다.

구는 코로나19 장기화로 침체된 지역 골목상권의 회복을 위해 2022년부터 매년 골목형상점가를 신규 지정해 소상공인 지원 기반을 마련해왔다.

이번 지정으로 두 곳은 온누리상품권 가맹점 등록은 물론, 중소벤처기업부와 서울시가 추진하는 시설·경영 현대화 공모사업에도 참여할 수 있게 됐다. 이를 통해 시설 보수, 편의 개선, 축제 개최 등 다양한 활성화 사업이 가능해질 전망이다.

현재 중랑구에는 총 10곳의 골목형상점가가 운영 중이다. 구는 지정 이전인 2018년부터 특화거리 조성사업을 통해 보행로 확장, 전선 지중화, 경관조명 설치 등을 지원해 골목길의 안전성과 미관을 높여왔다.

이후에도 ▲제1호 태릉 골목형상점가의 고객지원센터 운영과 스카이어닝 설치 ▲제2호 상봉먹자 골목형상점가의 고객지원센터 운영과 로컬브랜드 육성사업 참여 ▲ 제3호 사가정51길의 거리축제 ▲제4호 장미꽃빛거리의 야시장 축제 등 각 상점가 특성에 맞는 지원을 이어오고 있다. ▲제5호 봉우시장과 제6호 묵동도깨비시장은 상점가 시설개선과 축제 ▲제7호 신내구길은 상점가 시설개선 ▲제8호 겸재한신길은 축제를 통해 지역경제 활성화에 기여했다.

올해는 신규 지정된 제9·10호 상점가를 포함해 모든 상점가가 9월 말부터 10월 초까지 추석 명절 이벤트를 열어 상권에 활력을 불어넣을 예정이다.

구는 앞으로도 신규 상점가 발굴을 이어가며 소상공인 지원을 확대할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “골목형상점가는 소상공인의 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 핵심적인 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 현장의 목소리를 세심하게 반영해 구민과 소상공인이 모두 체감할 수 있는 실질적 지원을 이어가겠다”고 말했다.