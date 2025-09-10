머무르고 즐기는 시장으로의 변화... 상인과 주민을 위한 복합편의시설 구성 전통시장의 정체성을 살려 오프라인 공간의 장점 부각... 고객지원 편의시설, 주차 타워 등 대형마트 수준의 편의성 확보 노력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 오는 18일 공릉동 도깨비시장에 새로운 활력 거점이 될 ‘공릉동 도깨비시장 고객지원센터’를 개관한다.

전통시장을 찾는 이용객들의 편의를 보완하는 차원을 넘어 상인과 주민이 함께 호흡하며 시장 본래의 활력과 공동체성을 되살리기 위해서다.

고객지원센터는 2020년 전통시장 시설현대화 지원사업과 2022년 주차환경개선사업 공모에 연이어 선정되면서 사업비를 확보해 추진됐다. 약 4년간의 준비와 공사를 거쳐 지하 1층부터 지상 4층까지, 연면적 547.5㎡ 규모로 건립되었다.

주요 시설로는 ▲고객쉼터와 공유주방 ▲상인회 사무실 ▲다목적실과 열린공간 ▲주차타워 ▲화장실 등이다.

특히 2층에 마련된 공유주방은 주민과 상인이 함께 음식을 나누고 소통하는 공간으로, 전통시장이라는 생활경제의 장터를 ‘만남과 교류의 광장’으로 확장하는 의미를 담았다. 지하와 상층부에는 다목적실과 열린공간이 있어 상인회 회의, 교육 프로그램, 지역 내 상생을 위한 플리마켓 장소 등으로 다양하게 활용될 예정이다.

주차난 해소 역시 이번 사업의 중요한 성과다. 고객지원센터에는 주차타워가 함께 설치되어 총 20대의 차량을 수용할 수 있다. 방문객에게는 2시간 무료 주차가 제공된다. 주차장은 무인 원격관리시스템과 안전관리 인력을 통해 체계적으로 운영될 예정이다.

운영 방식 역시 효율성을 높였다. 노원구는 센터 운영을 공릉동 도깨비시장 상인회에 시설관리위탁하여 상인들이 직접 공간을 관리하도록 했다.

이는 현장의 필요와 목소리를 가장 잘 알고 있는 주체가 시설을 운영함으로써 시장 활성화와 주민 편익 증진을 동시에 꾀하려는 취지다. 구는 안정적인 운영을 위해 유지·보수와 안전관리 등 필요한 지원을 이어갈 계획이다.

오승록 노원구청장은 “공릉동 도깨비시장 고객지원센터는 전통시장이 다시 한번 활기를 되찾고 주민과 상인이 어깨를 맞대는 소통의 중심지가 될 것”이라며 ”앞으로도 전통시장을 시대 변화에 맞게 발전시키면서도 공동체가 함께 살아 숨 쉬는 따뜻한 공간으로 가꾸어 나가겠다”고 말했다.