[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 지난 5일 복지관 대강당에서 대학 구성원 400여명이 참석한 가운데 ‘2025학년도 2차 전체교직원회의’ 를 개최했다.

이번 회의는 글로컬대학30 사업 성과 및 향후 계획 공유를 목적으로 마련됐다.

변창훈 총장은 인사말에서 “학과와 행정부서, 입시 현장에서 묵묵히 최선을 다하고 있는 교수님과 직원 선생님들께 감사드린다”며 교직원들의 노고를 격려했다.

이어 “글로컬대학30 사업 1차년도 평가 이후 176개 이행점검지표를 실시간으로 관리하는 시스템을 구축했다”며 전 교직원 간 원활한 소통과 협력의 중요성을 강조했다.

또 Adventure College 중심의 모듈형 교육과정, AI 기반 맞춤형 교육시스템, 에듀마스터 인증제도 등 새 학기를 앞두고 추진 중인 주요 혁신 과제를 소개하며 “AI 시대와 글로벌 교육환경을 선도하는 글로컬 대학으로 도약하기 위해서는 전 교직원의 적극적인 참여가 필수적”이라고 말했다.