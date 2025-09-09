뉴욕증시 고용 충격 딛고 반등…미국 기준금리 향방 주시 삼성전자·SK하이닉스 동반 상승…코스닥 장 초반 보합권 등락

[헤럴드경제=신동윤 기자] 코스피 지수가 9일 미국 기준금리 인하 기대감 등에 상승 출발하며 장 초반 3230선을 넘나들며 제한적 상승세를 보이고 있다.

이날 한국거래소에 따르면 오전 9시 26분 현재 코스피는 전장보다 3.66포인트(0.11%) 오른 3223.25에 거래되고 있다. 지수는 전장보다 11.72포인트(0.36%) 오른 3231.31로 시작해 상승세를 유지하고 있다. 다만 오름폭은 줄어들었다,

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 4.1원 내린 1386.5원에 개장했다.

유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 442억원, 173억원 순매도하고 있고, 개인은 591억원 순매수 중이다. 코스피200선물시장에서는 외국인이 1166억원 매수 우위다,

간밤 뉴욕증시는 고용 충격을 흡수하며 3대 주가지수가 모두 강세로 마감했다.

8일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 114.09포인트(0.25%) 오른 4만5514.95에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 13.65포인트(0.21%) 상승한 6495.15, 나스닥종합지수는 98.31포인트(0.45%) 뛴 2만1798.70에 장을 마쳤다.

인공지능(AI) 맞춤형 칩 전문업체인 브로드컴은 3.21% 올랐다. 100억달러 규모의 신규 고객을 확보했다는 소식이 낙관론에 계속 불을 지폈다. 애플과 메타, 알파벳, 테슬라는 1% 안팎 하락했다.

시장을 움직일 만한 경기지표나 이벤트는 없었던 상황에서 시장은 다음 주 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 주시하고 있다.

연방준비제도(Fed·연준) 인사들은 공개 발언을 삼가는 ‘블랙아웃’ 기간에 들어갔다.

고용지표 악화로 금리 인하 기대감이 강해졌지만, 고용 부진과 그에 따른 경기둔화 조짐은 투자 심리를 여전히 제약하는 요인으로 남아 있다.

국내 증시는 기대와 경계감이 혼재한 가운데 상승 동력을 찾고 있다.

전날 정부가 주식 양도세 대주주 기준 완화를 시사한 점도 기대감을 키우는 요인으로 작용하고 있다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 8일 정부세종청사에서 열린 기자회견에서 주식 양도소득세를 내는 대주주 기준과 관련해 “정부가 세법개정안을 발표하면 국민 의견을 들어야 하고 지금 그런 과정을 거치는 중”이라고 말했다.

이는 정부가 발표한 세법개정안이 통상 국회 심의 등을 거치는 과정에서 이해관계자 의견을 반영해 수정될 수 있다는 취지의 원론적 발언으로 해석된다.

한지영 키움증권 연구원은 “국내 증시는 금리 인하 기대와 AI주 강세의 조합으로 반등한 미국 증시에 힘입어 상승 출발했다”며 “다만 미국 고용 불안 잔존, 소비자물가와 생산자물가 대기 심리 등이 지수 상단에 제약을 가할 것으로 보인다”고 말했다.

한 연구원은 “조산, 방산 등 주도주들은 견조한 가운데 브로드컴 모멘텀(동력), 세제 개편안 절충안 등 개별 재료도 있기에 장중 업종 순환매 장세 속에서 수익률 게임은 계속될 것”이라고 판단했다.

삼성전자와 SK하이닉스는 각각 0.43%, 0.90% 상승한 7만400원과 27만9500원에 거래되고 있다.

시가총액 상위종목 중 삼성바이오로직스(0.39%), 현대차(0.46%), 기아(0.05%), KB금융(0.75%)은 오르고 있고, LG에너지솔루션(-0.29%), 한화에어로스페이스(-1.05%), HD현대중공업(-0.39%)은 내리고 있다.

같은 시각 코스닥지수는 0.32포인트(0.04%) 내린 818.28이다. 지수는 전장보다 2.15포인트(0.26%) 오른 820.75로 출발했으나 하락세로 돌아서는 등 보합권에서 등락 중이다.

코스닥시장에서 외국인과 기관은 각각 441억원, 108억원 순매도하고 있고, 개인은 606억원 순매수 중이다.

에이비엘바이오(0.30%)를 제외한 대부분 시가총액 상위종목이 내리고 있다.

알테오젠(-1.99%), 에코프로비엠(-0.09%), 파마리서치(-0.59%), 펩트론(-0.17%), 에코프로(-0.20%) 등이 약세다.