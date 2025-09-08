“혁신당 사무부총장 ‘성희롱은 범죄 아니다’ 발언”

“대화의 맥락을 떠나 절대 용납받을 수 없는 망언”

김선민(가운데) 조국혁신당 대표 권한대행을 비록한 지도부가 5일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 당내 성비위 사건과 관련한 입장을 밝히며 고개숙여 사과하고 있다. 임세준 기자
[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당은 8일 성 비위 사건으로 지도부 총사퇴 등 내홍을 겪고 있는 조국혁신당과 관련 “일어나지 말아야 할 성 비위 사건이 발생한 것에 대해 유감스럽게 생각한다”고 밝혔다.

박지혜 민주당 대변인은 이날 논평을 통해 “특히 피해자 보호 의무가 외면된 채 원칙에 맞지 않게 처리된 상황은 의구심을 키우고 있다”며 이같이 말했다.

박 대변인은 “더구나 혁신당 사무부총장은 ‘성희롱은 범죄가 아니다’라고 터무니없는 발언으로 국민을 더욱 참담하게 만들었다”라며 “해당 발언은 대화의 맥락을 떠나 국민에게 절대 용납받을 수 없는 망언임이 분명하다. 성희롱은 범죄”라고 비판했다.

박 대변인은 “어제 조국혁신당 지도부가 성 비위 사건에 책임을 지겠다며 총사퇴했다”며 “국민의 신뢰를 회복하기 위한 최소한의 조치라고 생각한다. 혁신당이 총사퇴를 시작으로 초심을 되찾고 철저하게 쇄신해 기본이 확립된 정당으로 거듭나길 촉구한다”고 강조했다.

이어 “민주당은 그동안 성 비위 사건이 발생 시 지위 고하를 막론하고 엄정하게 조치해 왔다. 더 나아가 공직 후보자 자격 심사에서 부적격 사유로 처리해 왔다”며 “앞으로도 당헌·당규에 따라 성 비위 사건에 대해 무관용 원칙을 고수하겠다. 아울러 성 비위가 근절된 올바른 정치 문화 조성에 앞장서겠다”고 공언했다.

박 대변인은 “끝으로 피해자 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전하며, 하루빨리 평온한 일상을 되찾길 바란다”고 했다.


