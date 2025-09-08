2008년 자매결연 맺은 후 다양한 분야 상호 협력 활발히 추진

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 지난 5일 충북 괴산군에서 개최된 ‘2025 괴산고추축제’를 방문해 의왕시 고향사랑기부제를 홍보하고 괴산군과의 상호 기부를 약속했다.

이날 의왕시는 괴산고추축제 현장에서 방문객들을 대상으로 의왕시의 특색있는 답례품들을 소개하며 고향사랑기부 참여를 독려했고, 양 시는 별도의 기탁식을 마련해 의왕시-괴산군 간의 활발한 기부를 다짐했다.

의왕시는 2008년 괴산군과 자매결연을 맺은 후 도농 체험 프로그램, 농특산물 직거래장터 운영 등 다양한 분야에서 상호 협력 교류를 활발히 추진하고 있으며, 이번 행사를 통해 고향사랑기부제 분야에서도 자매도시 간 우정과 협력을 강화하는 계기를 마련했다.

시는 올해 고향사랑기부금 1억원을 목표로 이를 달성하기 위해 제도홍보 및 답례품 추가 발굴을 추진 하고 있다.

시는 답례품으로 화장품, 벌꿀, 커피, 강된장, 김치, 돼지고기, 표고버섯 등 24개의 품목을 제공 중이며, 앞으로도 지역경제 활성화를 위해 우수 관내 업체를 추가로 발굴하여 기부자들에게 보다 다양하고 실속 있는 답례품을 제공할 계획이다.

한편, 고향사랑기부제는 대한민국 국민이면 누구나 주민등록상 거주지를 제외한 다른 자치단체에 기부금을 납부하면 10만원까지 전액 세액공제, 10만원 초과분에 대해 16.5%의 세액공제와 함께 기부금의 30% 이내의 답례품을 받을 수 있는 제도다. 연간 개인이 2000만원까지 기부할 수 있으며 기부금은 사회적 취약계층 지원 및 주민 복리 증진을 위해 사용된다.