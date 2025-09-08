업종별 수혜 차등화 전망돼 다카이치는 ‘방산’·고이즈미는 ‘신재생에너지’ 주목 가능성

[헤럴드경제=경에은 기자] 이시바 시게루 일본 총리가 취임 1년 만에 사임을 공식화한 가운데 일본 주식시장은 정치적 리스크에도 불구하고 완만한 우상향 흐름을 보일 것이라는 시장 분석이 나왔다. 중장기적으로 정책 추진력이 회복돼 방위·에너지 등 특정 업종 중심으로 증시 상승세가 이어질 것이란 관측이다.

8일 김채윤 NH투자증권 연구원은 보고서에서 “이시바 총리의 사임은 단기적으로 정치적 공백을 야기해 금융시장 변동성을 확대시키겠으나 차기 총리의 정책 방향에 따라 관련 업종의 차별적 수혜가 나타날 것”이라고 밝혔다.

그는 “이시바 총리의 사임으로 재정·통화·에너지 정책 추진에 일시적 공백이 발생할 수 있다”며 “단기적으로는 일본 정치 및 경제 환경에 불확실성을 확대시키는 요인으로 작용할 것”이라 내다봤다.

엔화의 약세 흐름도 당분간 지속될 것이라 예측했다. 정치적 혼란 국면에서 일본 은행(BOJ)가 금리를 인상할 경우 국채금리 급등으로 연결될 우려가 있어서다. 아울러 김 연구원은 “BOJ가 ‘정치 안정 후 재검토’라는 신중할 접근을 취할 가능성이 크다”고 판단했다.

차기 총리 인선에 따라 정책 기조와 산업별 수혜 분야가 달라질 수 있다는 관측도 나왔다.

현재 차기 총리 후보 중 하나인 다카이치 사나에 전 경제안보담당상이 보수 성향이 강해 방산, 안보 등 산업에 긍정적 영향을 줄 가능성이 있다는 진단이다. 이와 달리 고이즈미 신지로 농림수산상은 개혁 성향과 친환경 정책을 강조해온 정치인으로 신재생에너지 및 탈탄소 관련업에 재정 지원이 집중될 수 있다는 것이 김 연구원의 설명이다.

김 연구원은 “이에 따라 일본 주식시장의 완만한 우상향 전망을 유지하고 내수 경기 관련 가치주, 고배당주를 최선호주로 제시한다”고 덧붙였다.

앞서 지난 7일 이시바 총리는 도쿄 총리 관저에서 자민당 총재직 및 총리직 퇴임 의사를 밝혔다. 이 같은 결정에는 2024년 중의원 총선·2025년 참의원 선거 연속 패배 내각 지지율 하락 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 김 연구원은 지난 7월 이시바 내각 지지율이 21.6%로 역대 최저를 기록했다고 강조했다.