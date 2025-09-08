WSJ “中, 이해관계만 공유할 뿐 동맹엔 선긋기”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부의 고율 관세정책에 맞서 브릭스(BRICS) 회원국들이 결속을 강화하고 있다. 시진핑 중국 국가주석은 8일(현지시간) 브릭스 회원국들과 화상 정상회의를 갖는다. 시 주석은 ‘반미 연대’의 구심점 역할을 부각하고 있지만, 북한·러시아와의 관계를 군사·정치 동맹 수준으로 격상하는 데에는 여전히 선을 긋고 있다.

시 주석은 8일 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 초청을 받아 브릭스 화상 정상회의에 참석해 연설을 할 예정이다. 이번 회의는 트럼프 미국 대통령이 전 세계를 상대로 부과한 관세 정책에 대응하고, 신흥국 정상들이 다자주의 지지를 결집하기 위해 마련됐다. 러시아 블라디미르 푸틴 대통령도 함께 참석한다.

브릭스는 브라질·러시아·인도·중국·남아프리카공화국으로 구성된 다자 협력체로, 지난해 에티오피아·이집트·이란·사우디아라비아·아랍에미리트(UAE)·아르헨티나가 추가 가입하며 세를 확장했다. 인도는 나렌드라 모디 총리 대신 외교장관이 참석하기로 했다.

트럼프 대통령은 브릭스를 ‘반(反)미 정책 그룹’으로 규정하며 강하게 반발해왔다. 지난 7월에는 브릭스 회원국에 추가 관세를 경고했고, 회원국들이 달러 의존을 줄이고 자국 통화 결제를 확대하려는 움직임도 비판했다. 그러나 역설적으로 이 같은 압박이 브릭스의 중국 중심 결속을 오히려 강화하는 계기가 되고 있다.

다만 중국은 북·러와의 관계를 지나치게 밀착시키는 데는 부담을 느끼고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 “시 주석이 지난 3일 푸틴·김정은과 함께 톈안먼 광장 열병식에 나란히 선 장면은 국제 질서 재편의 새로운 국면을 보여줬지만, 실제로는 군사·정치 동맹과는 거리가 멀다”고 분석했다.

탕샤오양 칭화대 교수는 “중국은 이들과 조심스럽게 협력하고 있을 뿐, 서방이 말하는 동맹은 아니다”며 “중국은 40년 넘게 전쟁을 치른 적이 없고 국경 안정이 최우선”이라고 설명했다.

서방 전문가들도 “미·중 경쟁 격화 속에서 중국이 반미 전선을 주도하는 듯 보이지만, 실제로는 이해관계가 일치하는 부분만 협력하는 수준”이라고 평가한다.

중국과 러시아의 경제적 유대는 긴밀하다. 지난해 양국 교역액은 2450억달러에 달했다. 중국은 산업재를 공급하고, 러시아는 에너지·원자재를 수출한다. 푸틴 대통령은 방중 직전 인터뷰에서 “유라시아 두 강대국은 공동 위협에 맞서야 한다”고 강조했고, 중국은 푸틴 방중에 맞춰 러시아 국민에 대한 비자 면제를 발표했다.

그러나 경제적 현실은 녹록지 않다. 베이징 상인들은 “전쟁 전에는 러시아 손님이 많았지만 지금은 돈도 없고 제재 때문에 소비도 못 한다”고 전했다.

WSJ는 또 “중국은 푸틴이 우크라이나 전쟁에서 패배하는 것을 원치 않지만, 승리하는 것도 바라지 않는다”고 전했다. 러시아가 승리하면 중국에 대한 의존도가 줄고, 미국 공화당 정부와 관계 개선에 나설 가능성이 커져 중국에 오히려 부담이 될 수 있다는 것이다.

역사적 불신도 여전하다. 푸단대 우신보 원장은 “청나라 시절 러시아는 중국 영토를 가장 많이 빼앗았다”며 “중국은 러시아·일본 두 나라에 깊은 상처를 입었다”고 설명했다. 그럼에도 중국 지도부는 “과거보다는 미래 협력에 집중하겠다”는 입장이다.