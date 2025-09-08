비트·이더·리플·솔라나 거래대금 두달만 최저 이달 평균 거래대금도 급감, 이더리움 -24% 9월 금리인하 앞두고 이번주 물가지표 주목

[헤럴드경제=유동현 기자] 비트코인 등 주요 가상자산으로 신중한 매수세가 이어지면서 거래대금 규모도 급감했다. 이달 중순 판가름 날 미국 기준금리 인하 여부를 앞두고 주요 경제 지표 발표가 예정되자 관망세가 짙어진 것으로 풀이된다.

8일 코인게코에 따르면 비트코인·이더리움·리플·솔라나 등 시가총액 상위 4개 가상자산 모두 전날 거래대금은 두 달 만에 최저치를 기록했다. 비트코인과 이더리움은 각각 전날 거래대금 193억달러(약26조9000억원), 144억달러(약 20조원)를 기록하며 나란히 지난 7월7일 이후 가장 낮았다. 리플(17억달러)과 솔라나(29억달러)도 지난 7월6일 이후 최저치로 집계됐다.

이달 평균 거래대금도 지난달 대비 급감했다. 비트코인과 이더리움은 이달 평균 각 385억달러, 285억달러를 기록하며 지난달(415억달러․377억달러) 대비 –7.23%, -24.4% 줄었다. 거대래금 감소가 곧 시세 하락을 의미하지 않는다. 다만 시세가 박스권을 유지하면서 거래대금이 감소하면 신중한 매수세가 지배하는 구간으로 풀이된다. 비트코인은 지난달 중순 최고가(12만3785달러)를 기록한 후 10만~11만달러 구간을 횡보하고 있다. 이더리움도 지난달 말 최고가(4934달러)를 찍고 4200~4300달러선을 오가고 있다.

기관 중심 매수세도 이탈하고 있다. 미국에 상장된 9개 이더리움 현물 상장지수펀드(ETF)로도 최근 5거래일 간(8월29~9월5일) 간 연일 순매도를 기록하며 총 9억5220만달러가 빠져나갔다. 11개 비트코인 현물 ETF로도 지난 4․5일 순매도를 나타내며 총 3억8300만달러가 유출됐다.

하반기 최대 변곡점으로 꼽히는 금리인하 결정 여부를 앞두고 관망세가 짙어진 것으로 보인다. 이번주 10일(현지시간) 미국 생산물가지수(PPI), 11일 소비자물가지수(CPI)가 발표된다. 앞서 발표된 고용지표가 시장 예상치를 하회하면서 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리인하는 기정 사실화됐지만 두 지표에 따라 향후 금리인하 폭과 횟수가 달라질 수 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월까지 기준금리가 75bp(1bp=0.01%포인트) 인하될 확률은 65.3%, 100bp 인하 확률은 7.7%다. 다만 인플레이션 강도에 따라 100bp 인하 가능성은 더 낮아질 수 있다.

앙현경 iM증권 연구원은 “통상 9월은 비트코인 계절적 약세가 나타남에도 불구하고 미 연준이 2024년 9월 FOMC에서 빅 컷(50bp 금리인하)을 단행하면서 비트코인은 9월 한달 동안 8.19% 상승한 바 있다”며 “9월 FOMC 전까지 노동지표 발표와 함께 물가지표 발표가 남아있으나 9월 FOMC에서 기준금리 인하 시 풍부한 유동성을 바탕으로 글로벌 자금들이 가상자산에 유입될 것으로 전망된다”고 했다.