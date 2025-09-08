입지·정주 환경 실태 점검, 정책 대안 마련 논의 조례·예산 반영 등 의정활동 연계 방침

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시의회가 포항기업 정주 환경 개선을 위한 정책연구 중간보고회를 열고 대안 마련에 나섰다.

포항시의회 의원 연구단체 ‘포항기업 정주화 연구회’(대표의원 이재진)는 5일 시의회 회의실에서 ‘지역 창업기업 정주화를 위한 개선 방안 정책연구’ 용역 중간보고회를 열었다.

이번 보고회는 지난 4월 착수한 연구용역의 진행 상황을 점검하고 주요 진단 결과와 정책 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

보고회에는 이재진 대표의원을 비롯해 김상일·김철수·전주형·조영원 의원이 참석했다.

연구 수행기관인 (사)한국융합정책연구원은 창업기업의 입지 현황과 애로 요인, 주거·교육·문화·보육 등 정주 환경 실태, 창업기업 및 유관기관 인터뷰, 타 지자체 우수사례 등을 종합 분석한 결과를 발표했다.

보고회에서는 창업기업이 겪는 초기 정주 부담, 기술 기반 기업 지원 부족, 청년층의 지역 이탈 문제 등이 지적됐다.

의원들은 입지 인프라 개선, 주거 연계형 창업보육시설 확대, 유관기관 협력 강화 등 실질적인 대안이 필요하다는 데 의견을 모았다.

이재진 대표의원은 “이번 중간보고회는 실효성 있는 정책 대안을 마련하기 위한 중요한 전환점”이라며 “포항의 산업 구조와 기업 생애주기를 반영한 현장 중심 정책 설계를 통해 창업기업이 지역에 뿌리내릴 수 있는 기반을 조성하겠다”고 말했다.

지난해 9월 출범한 ‘포항기업 정주화 연구회’는 창업기업 성장 생태계 조성을 목표로 다양한 정책연구 활동을 추진해왔다.

연구회는 이번 연구 결과를 바탕으로 조례 제정과 예산 반영, 행정 제안 등 의정 활동으로 이어가 지역경제 활성화와 인재 유입에 이바지한다는 방침이다.