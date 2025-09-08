국과수 부검 소견상 특이사항 없어 사망 원인 두고 무분별 추측 무성

[헤럴드경제=이영기 기자] 최근 자택에서 숨진 채 발견된 유튜버 대도서관 나동현(47)씨의 사망 원인을 두고 근거없는 ‘말잔치’가 이어지는 가운데 8일 경찰이 나씨를 부검한 결과 타살 흔적 등 특이사항이 없다는 소견을 냈다.

이날 경찰에 따르면 국립과학수사연구원(국과수)에서 나씨에 대한 부검이 있었다. 1차 소견으로는 타살 등 외부인에 의한 범죄 혐의점은 없다는 결과가 나왔다. 보다 정확한 부검 결과는 최종 부검보고서가 작성되면 확인될 것으로 보인다.

박현수 서울경찰청장 직무대리도 이날 오전 정례 기자간담회에서 “금일 부검이 진행됐다. 결과가 나오는대로 필요한 범위 내에서 발표하겠다”고 밝혔다.

고인의 사망 원인을 놓고 무분별하게 여러 추측이 제기되는 상황이다. 유튜브와 온라인 커뮤니티에서는 그의 죽음을 이재명 대통령이나 헤어진 전처인 방송인 ‘윰댕’과 연관짓는 글들이 쏟아지고 있다. 일각에서는 평소 나씨가 심장 통증을 호소했다며 심근경색 가능성을 제기했다.

나씨는 지난 6일 오전 8시40분께 자택에서 사망한 채로 발견됐다. 약속 시간에 나타나지 않고 연락도 닿지 않는다는 지인의 신고를 받고 출동한 소방과 경찰이 발견했다. 경찰에 따르면 현장에서 유서나 외부인의 침입 흔적 등은 발견되지 않았다.

나씨는 1세대 원조 인터넷 방송인이자 146만명의 구독자를 거느린 대형 유튜버로 활동해왔다.