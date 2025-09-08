1~8월 누적 판매량 14.2만대 지난 4월 이후 5개월 연속 증가세 지난해 연간 판매량 9월 중 돌파 예상 KAMA “대미 수출 타격 따른 국내 생산 감소 우려” “내수시장 활성화, 지속 성장 열쇠”

[헤럴드경제=서재근 기자] 올해 국내 전기차 시장 성장세가 뚜렷해지고 있는 것으로 나타났다.

8일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)가 발표한 ‘2025년 1~8월 국내 전기차 시장 동향’ 자료에 따르면, 지난달 국내 전기차 판매는 지난 4월 이후 5개월 연속 전년 동월 대비 증가세를 유지했다.

특히 기아, 현대, 테슬라의 판매 호조로 지난 7월에 이어 두 번째로 높은 판매 실적인 2만4409대를 기록한 것으로 나타났다.

올해 1월부터 8월까지 국내 전기차 시장은 전년 동기 대비 48.4% 증가하며 판매량이 크게 회복됐다. 누적 판매량은 14만2456대로 지난해 연간 판매량(14만6734대)을 9월 중 돌파할 것으로 예상된다. 전체 신규 등록 차량에서 전기차가 차지하는 비중은 지난해 8.9%에서 12.7%로 3.8%p 늘었다.

신차효과가 판매량 상승세를 견인했다. 지난 5월 국내에 출시한 테슬라의 신형 ‘모델 Y’가 2만8000대 이상 판매되며 수요를 이끌었고, 기아 ‘EV3’와 ‘레이 EV’, 현대차 ‘캐스퍼 일렉트릭’ 등 가격경쟁력을 갖춘 보급형 및 소형 전기차들이 소비자들의 선택을 받았다. 또한, 대형 SUV(스포츠유틸리티차량)인 ‘아이오닉 9’과 픽업트럭인 ‘무쏘 EV’ 등 다양한 차종의 신차 출시도 판매량 증가에 힘을 보탰다.

정부의 정책적 지원도 중요한 역할을 했다. 지난 2월, 환경부의 전기차 보조금 지급이 전년 대비 빠르게 시작돼 2월 전기차 판매량은 전년 대비 560% 늘어난 1만3128대를 기록했다. 아울러 제조사들의 신차 판촉 경쟁과 더불어 제조사 할인에 연계한 추가 보조금 정책이 전기차 가격 하락을 유도했다.

국산 전기차는 전년 동기 대비 48.2% 늘어난 8만6777대가 판매, 전체 시장의 60.9%를 차지했다. 수입 전기차는 48.6% 증가한 5만5679대가 판매됐다. 수입차 가운데 중국산 전기차는 전년 동기 대비 69.4% 늘어난 4만2932대가 판매되며, 전체 전기차의 30.1%를 차지했다.

제조사별로는 기아가 ‘EV3’, ‘EV6’, ‘레이 EV’ 등의 판매 호조와 신차 ‘EV4’ 출시로 브랜드 1위를 차지했다. 현대차는 ‘더 뉴 아이오닉 5’, ‘캐스퍼 일렉트릭’, ‘아이오닉 9’의 판매 호조로 2위를 기록했다. 테슬라는 ‘모델 Y 주니퍼’의 높은 인기로 3위에 올랐다. 특히, ‘모델 Y’는 8월까지 2만8828대가 판매되며 국내 전기차 모델 중 판매량 1위를 기록했다.

강남훈 KAMA 회장은 “현시점은 대미 수출이 제한되고 현지 전기차 생산이 불가피한 상황으로 내수 전기차 시장을 활성화하는 것이 국내 전기차 경쟁력 유지를 위한 대안”이라며 “이를 위해 국산 전기차의 가격 경쟁력 확보와 국내 제조 기반 유지를 위해 ‘국내생산촉진세제’ 등의 인센티브 도입이 필요하다”고 강조했다.

한편, KAMA는 무공해차 통합누리집에 따르면, 현재 전기차 보조금 지급률은 약 75.2% 수준으로 예상보다 소진이 빠르게 진행되고 있는 만큼 연말 보조금 조기 소진으로 소비자의 수요가 이탈하는 상황을 방지하기 위해 지자체의 추경 검토가 요구된다고 진단했다. 아울러 충전 편의성이 구매 결정의 중요한 요소로 작용하는 점을 고려해 충전 설비 보급 확대를 위한 적극적인 지원이 필요하다고 분석했다.