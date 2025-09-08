임영웅과 특별한 기부 이벤트 실시

하나은행과 하나카드가 가수 임영웅의 사진을 담은 ‘HERO 체크카드’를 출시했다고 8일 밝혔다.

‘HERO 체크카드’는 손님들이 일상에서 카드 사용을 통해 즐거움을 누릴 수 있도록 분야별로 다양한 적립 혜택을 제공한다. ▷멜론·유튜브·넷플릭스 등 구독 서비스 결제 시 10% 적립 ▷대형마트·슈퍼마켓·백화점 등 쇼핑 결제 시 5% 적립 ▷통신요금·관리비 등 생활요금 결제 시 5% 적립 등 월 통합 최대 2만 하나머니가 적립된다.

또한, 임영웅의 선한 영향력을 담은 첫 번째 체크카드를 기념해 ‘특별한 기부 이벤트’를 실시한다. 내년 1월 31일까지 해당 카드로 월 5만원 이상 결제 시 매월 1000원씩, 최대 5000원이 임영웅과 팬클럽 ‘영웅시대’, 하나금융그룹의 이름으로 기부될 예정이다.

신상품 출시를 기념해 경품 이벤트도 마련했다. 오는 10월 10일까지 하나원큐를 통해 이벤트에 응모하고 5만원 이상 결제한 손님을 대상으로 ▷안마 의자(1명) ▷이동식 TV(2명) ▷공기청정기(3명) ▷목·어깨 마사지기(5명) ▷건강기능식품(100명) 등 추첨을 통해 푸짐한 경품을 제공하며, 1원 이상 결제한 모든 손님에게는 커피쿠폰을 증정한다. 유혜림 기자