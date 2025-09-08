‘싸왓디 서울 타이 페스티벌’ 6~7일 서울 청계광장서 열려 무에타이·인기 가수 등 총출동 T-팝 등 선보여 관객 사로잡아

“서울에서 태국 아티스트의 공연을 직접 보고 문화를 만날 수 있다는 것이 너무 신기해요. 이곳에 오니 고향 생각도 많이 나고요.”

폭우와 뙤약볕을 오가는 변화무쌍한 날씨가 들이닥친 지난 주말, 서울 한복판인 중구 청계광장은 ‘작은 태국’이 됐다. 태국 전통의상 쑤타이를 입은 여성들이 대형 코끼리 앞에서 사진을 찍고, 태국 출신의 인기 유튜버로 가수 뱀뱀의 사촌인 프레가 페스티벌의 진행을 맡아 분위기를 끌어올렸다. “T-팝 가수 중 누굴 제일 좋아하냐”는 질문에 VIIS, PSRSES는 물론 나논의 이름이 튀어나왔다.

올해로 10회째를 맞는 ‘싸왓디 서울 타이 페스티벌 2025(Sawasdee Seoul Thai Festival 2025)’이 지난 6~7일 서울 청계광장과 광통교 일대에서 열렸다. 페스티벌에는 한국에 거주하는 태국인은 물론 서울을 찾은 다양한 국적의 관광객이 모여들며 뜨거운 열기를 이어갔다. 간간이 쏟아지는 거센 빗줄기에도 타국에서 열리는 고향 행사에 반가운 마음이 한데 모인 것이다.

지난 6일 오전 10시에 시작된 페스티벌 개막식엔 두씻 마나판 태국 외교부 장관 고문, 타니 쌩랏 주한 태국대사, 김영수 문화체육관광부 제1차관, 유상범 국민의힘 의원(한-태국 의원친선협회 부회장), 서빈 대한민국 외교부 공공외교문화국장 등이 참석해 페스티벌을 축하했다.

마나판 고문은 개회사를 통해 “70년 전 태국은 유엔군의 일원으로 한국전쟁에 참전했다”며 “이 특별한 관계의 중심엔 양국 국민 간의 우정이라는 유대가 자리하고 있다. 서울 타이 페스티벌을 통해, 태국의 풍부한 전통과 창의성을 함께 기념할 수 있어 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

그러면서 “주한 태국대사관이 주최하는 페스티벌은 태국의 정신과 정수를 직접 체험할 특별한 기회를 선사한다”며 “고전 태국 무용의 우아함, 무에타이의 역동적인 매력, 태국 요리의 풍부한 맛, 태국 마사지의 웰니스 전통, 태국 특유의 따뜻한 환대까지 태국의 진면목을 만나볼 수 있다. 태국의 활기찬 엔터테인먼트 산업과 현대 태국의 창의적이고 역동적인 면모를 함께 느껴보길 바란다”며 축제의 막을 올렸다.

페스티벌에서는 태국의 풍부한 미식 세계를 경험할 수 있는 다과와 음식은 물론 태국 마사지를 체험할 수 있는 자리 등 다양한 부스가 마련됐고, 중앙 광장에선 전통무용과 현대무용, T-팝 가수들의 무대를 만날 수 있는 무대가 세워졌다.

페스티벌 현장엔 눈에 띄는 얼굴도 많았다. JTBC ‘비정상회담’ ‘톡파원 25시’ 등을 통해 활약한 네팔 출신 수잔 샤키야다. 한국에서 패러글라이더, 낙하산, 방탄복 등 방산 제품 제조업체인 바이탈 파라슈트에서 근무 중인 수잔 샤키야는 “회사에서 태국과 긴밀한 업무를 하고 있어 페스티벌에도 오게 됐다”고 말했다. 바이탈 파라슈트는 태국의 참전용사 자녀 10명에게 해마다 장학금을 주고 있다. 샤키야는 특히 “회사의 업무뿐 아니라 네팔과 태국은 같은 산스크리트어 계열인 데다, 문화적으로도 비슷한 점이 많아 친밀감을 느끼고 있다”며 “한국엔 현재 태국인들이 20만 명 정도 거주하고 있는 것으로 알고 있다. 한국에서 지내다 보면 탄탄한 태국 커뮤니티의 힘을 느끼게 된다”고 말했다.

페스티벌에도 한국에 거주하고 있는 태국인 상당수가 찾았다. 릴리(34) 씨는 “페스티벌을 통해 그리웠던 고향을 만날 수 있어 좋다”며 “작년에 이어 올해에도 오게 됐는데 비가 너무 많이 와서 공연을 제대로 볼 수 있을지 걱정이지만 즐거운 시간을 보내고 있다”고 말했다.

낮 12시 이후 본격적으로 시작된 T-팝 무대는 호응이 상당했다. 태국의 인기 배우이자 가수인 나논 꺼라팟이 무대에 오르자 청계광장은 그 어느 때보다 뜨거워졌다. 객석엔 나논의 이름이 새겨진 플래카드를 들고 응원하는 관객도 적잖게 눈에 띄었다.

페스티벌을 찾은 20대 초반 멕시코 출신 교환학생 나오미 씨는 “태국 대중문화를 좋아해 이번 페스티벌에 친구들과 함께 왔다”며 “2021년부터 태국 드라마 ‘배드 버디(Bad Buddy)’를 통해 배우이자 가수인 나논을 알게 된 뒤 T-팝에 관심을 갖게 됐다. 노래뿐만 아니라 연기까지 잘하는 점이 매력적이다“라고 귀띔했다.

서울에 살고 있는 20대 초반 태국인 교환학생 포키 씨는 “T-팝 보이그룹 PERSES의 팬인데 오후 3시 무대를 보기 위해 오전 11시부터 무대 앞에서 자리를 지켰다”며 “1년 전부터 그룹을 좋아하고 있는데 이제 3년차로 성장 중인 그룹이다. 이렇게 직접 공연을 볼 수 있는 기회가 흔치 않은데 오늘 무대를 볼 수 있어 정말 좋았다. 한국에서 열리는 이런 문화 교류 행사를 통해 태국 아티스트들이 더 널리 알려지길 바란다”고 했다.

페스티벌은 한 번에 태국의 과거와 현재를 관통하는 축제였다. 한 자리에서 태국의 다채로움을 만끽할 수 있는 자리라는 점에서 페스티벌을 찾은 시민들에게도 의미 있는 시간이었다. 특히 주한 태국문화협회, 한태모, 주한 타이 커뮤니티, 주한 태국유학생협회, 태국 근로자, 태국 아티스트들이 화려한 전통의상을 입고 진행한 퍼레이드는 엄청난 호응을 얻었다. 타이 마사지를 하는 부스 역시 T-팝 가수들의 무대 못지 않은 인기였다.

김영수 차관은 “최근 한국과 태국의 문화교류는 전 분야로 확장되고 있다. 이번 축제가 우리 국민들이 태국 문화를 더욱 가까이 만날 수 있는 기회를 넘어 한국과 태국의 문화교류와 협력을 더욱 단단히 하는 촉진제가 되기를 기대한다”고 말했다. 고승희 기자