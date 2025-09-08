[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국도로공사는 5일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 튀르키예 도로청과 도로·교통 분야 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

협약 주요 내용은 ▷도로 건설 및 운영·유지관리 ▷도로관리의 디지털화 및 최첨단 기술 도입 ▷민관협력사업(PPP) 개발 등 도로·교통 분야 전반에 걸친 협력이다.

이를 통해 양 기관은 도로 인프라의 설계·운영 경험과 연구 성과를 공유하고 전문가 교류를 확대해 도로·교통 분야의 혁신을 주도하고, 양국 경제 발전에도 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

특히 양 기관은 튀르키예 크날르∼말카라 고속도로 투자사업 등 추진 중인 후속 사업에 대해서도 긴밀한 협력 가능성을 확인했다.

임찬수 한국도로공사 해외사업처장은 “이번 협약 체결은 양 기관이 그간 다져온 긴밀한 협력의 결과이자, 미래 공동사업으로 이어질 새로운 출발점”이라며 “한국도로공사는 튀르키예 도로청과 함께 상호 번영의 길을 열어가기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.