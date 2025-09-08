- 365mc x 초록우산, 달리기 통한 전국민 건강 장려 및 나눔 확산 협약 체결

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 지방흡입 특화 의료기관 365mc가 아동복지전문기관 초록우산과 달리기대회를 통한 국민 건강 증진과 나눔 문화 확산에 나선다.

365mc는 초록우산과 ‘365mc x 초록우산 달리기 통한 전국민 건강 장려 및 나눔 확산 협약식’을 진행했다고 8일 밝혔다. 본 행사는 지난 3일 서울성모병원 대강당에서 진행됐으며 (주)365mc 김남철 대표이사, 초록우산 사회공헌협력본부 김전훈 팀장을 비롯, 양측 관계자가 참석했다.

이번 협약을 통해 양사는 달리기대회를 공동 주최하고, 건강과 나눔의 가치를 실천 확산에 힘을 모으기로 했다. 이번 달리기대회 ‘핏땀런(FIT-땀-RUN)’은 오는 11월 16일 서울 여의도공원에서 약 3000명 규모로 개최될 예정이다. 코스는 5km, 10km 두 코스로 나눠서 진행되며 후원사로는 △비즈케이션 △로하스메디 △대한뉴팜이 참여한다.

달리기대회는 단순한 스포츠행사를 넘어 국민 건강 증진에 큰 기여를 한다. 심폐지구력 향상과 체중 관리, 근골격계 강화에 효과적인 것은 물론, 스트레스 해소와 정신 건강 증진에도 긍정적 영향을 미친다. 나아가 전 세대가 함께 어울리며 운동 습관 형성과 공동체 의식 확산에도 기여한다.

특히 달리기대회 참가비로 조성된 기부금은 초록우산을 통해 미혼모(위기 임산부)와 위기 영아 지원을 위해 사용될 예정이다. 지원 대상은 서울시에 거주하는 위기 임산부 및 위기 영아 가정이며, 중위소득 100% 미만 가정을 우선 선발하고 긴급성과 향후 계획 등을 고려한다.

365mc는 이번 후원을 통해 기저귀, 분유 등 필수 육아용품 구입비를 비롯한 지원금이 초록우산을 통해 전달되도록 하며, 임산부와 영아의 안전한 양육 환경 조성에 이바지할 예정이다. 나아가 단순 물품 지원을 넘어, 사회안전망을 보강하고 아이와 부모 모두가 건강하고 행복한 미래를 누릴 수 있도록 지속적인 지원 체계를 마련해 나갈 방침이다.

김남철 대표이사는 “초록우산과 함께 달리기대회를 공동 주최하게 되어 매우 뜻깊다”며 “이번 행사를 통해 국민 건강 증진과 나눔 문화 확산이라는 두 가지 가치를 실제로 실현하고, 더 많은 사람들이 건강과 나눔의 의미를 함께 느낄 수 있는 계기가 되길 기대한다”고 전했다.

이어 “이번 후원을 통해 위기 아동과 임산부가 안정적이고 건강한 양육 환경을 누릴 수 있도록 실질적인 도움을 제공하고자 했다”며 “앞으로도 365mc는 의료 전문성을 기반으로 사회적 책임을 다하고, ESG(환경•사회•지배구조) 경영의 일환으로 지속가능한 사회안전망 구축에 기여하는 다양한 활동을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

김전훈 팀장은 “달리기대회를 통해 국민 건강 증진과 더불어 위기 영아와 임산부에게 따뜻한 후원을 전달할 수 있어 이번 협약식은 매우 의미있다”며 “후원에 나서주신 365mc에 깊은 감사를 드리며, 앞으로도 도움이 필요한 이웃을 위해 지속적인 협력이 이어지길 기대한다”고 말했다.

초록우산은 대한민국을 대표하는 아동복지전문기관으로, 취약 아동과 청소년의 권리 보호와 복지 증진을 목표로 활동하고 있다. 1948년 설립 이후 국내 아동복지 분야에서 신뢰받는 민간단체로 자리매김했다. 특히 지난해 위기 영아 및 임산부 1020명을 지원했으며 △안정적 양육을 위한 주거비 지원 △양육 키트지원 △위기 임산부 자립 지원 등 다양한 사업을 진행했다.

한편 365mc는 이번 후원뿐만 아니라, 다양한 사회공헌 프로그램과 ESG 경영을 통해 기업의 사회적 책임을 적극 실천하고 있다. 지난해부터 365mc는 난치병 투병 아동의 소원 성취를 이뤄주는 비영리기관 메이크어위시 코리아(Make-A-Wish Korea) 공식 후원사로 참여하며 난치병 아동의 소원 성취와 선물 전달식을 진행해왔다.

아울러 365mc는 대표 사회공헌 프로그램인 ‘커진 옷 기부 캠페인’ 시즌 10을 통해 아름다운가게에 누적 9만7천여 벌을 전달하며, 누적 기부 의류 9만 벌을 넘어섰다. 또한, 이익의 10%를 사회에 환원하는 원칙을 꾸준히 지켜온 결과, 지금까지 총 45억 원이 넘는 기부금을 사회에 전달했다.